Osem let je Anton skrival mrtvo mamo: »V veži bloka je tak čuden vonj«

GROZILŠE NEČAKINJI

Ljubljančan Anton Kovačič naj bi v stanovanju osem let zadrževal truplo, zdaj so na sodišču pričali sosedi.

Leta 2009 je Klaro Kovačič iz Ljubljane ena od njenih vnukinj še zadnjič videla. Tistega leta se še dobro spominja, saj je prišla k njej na obisk, da bi ji po porodu pokazala svojega tretjega otroka. Za gospo, ki bi bila 8. avgusta 2023 stara 100 let, so se nato vse do 20. novembra 2020 izgubile vse sledi. Takrat so njeno mumificirano truplo našli v njenem stanovanju na Majaronovi ulici 20 v Ljubljani. Po prepričanju tožilstva ga je osem let skrival njen 73-letni sin Anton Kovačič. In to samo zato, da bi se vsak mesec dokopal do njene pokojnine. V vseh teh letih naj bi si tako nezakonito ...