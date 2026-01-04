Osemčlanski družini pogorel dom: pri hiši imajo dva psa, pa niti eden ni zalajal

NAŠLI SEKIRO

Sumijo, da je bil požar pri Hudorovčevih podtaknjen, na kraju dogodka našli sekiro.

»Ob treh ponoči me je zbudil dim. V paniki sem hitro prebudila partnerja Ernesta, ki je stekel v kuhinjo, a ni našel vzroka za dim. Ampak ko sem vstala, sem na tleh čutila vročino, ki je prihajala od spodaj. Takoj sem odprla okno, če bi morala skozenj reševati otroke, potem pa smo na varno zbežali skozi vrata,« se je ponedeljkove noči spominjala 37-letna Arenka Hudorovac, mamica šestih otrok, starih od 2 do 18 let. Vsi, razen najstarejšega, so bili tiste noči doma, v hiši v Velikem Nerajcu, ki so jo kupili pred približno štirimi leti. »Leta smo varčevali, prihranili vsak evro, če se je dalo, ...