NAŠLI SEKIRO

Osemčlanski družini pogorel dom: pri hiši imajo dva psa, pa niti eden ni zalajal

Sumijo, da je bil požar pri Hudorovčevih podtaknjen, na kraju dogodka našli sekiro.
Prej je bila lična hišica, zdaj ni primerna za obnovo. Zagorelo je v spodnjih prostorih.
Prej je bila lična hišica, zdaj ni primerna za obnovo. Zagorelo je v spodnjih prostorih.
Tanja Jakše Gazvoda
 4. 1. 2026 | 05:00
4:15
A+A-
»Ob treh ponoči me je zbudil dim. V paniki sem hitro prebudila partnerja Ernesta, ki je stekel v kuhinjo, a ni našel vzroka za dim. Ampak ko sem vstala, sem na tleh čutila vročino, ki je prihajala od spodaj. Takoj sem odprla okno, če bi morala skozenj reševati otroke, potem pa smo na varno zbežali skozi vrata,« se je ponedeljkove noči spominjala 37-letna Arenka Hudorovac, mamica šestih otrok, starih od 2 do 18 let. Vsi, razen najstarejšega, so bili tiste noči doma, v hiši v Velikem Nerajcu, ki so jo kupili pred približno štirimi leti. »Leta smo varčevali, prihranili vsak evro, če se je dalo, ...

požarotrocihiša
Novice  |  Kronika  |  Doma
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
