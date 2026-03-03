Nekdanji mladi nogometaš gre v zapor! Oče posumil, da je sin pri Metelkovi ubil človeka

OBSOJEN

Oskar Kvaternik je na sodišču priznal uboj 38-letnega Stojcheta Gorgijeva.

Prizor, na katerega je 2. oktobra lani ob 2.57 pri Metelkovi v središču Ljubljane naletel eden od taksistov, je bil kot iz ameriškega trilerja. Na parkirišču na Maistrovi ulici 16 je na tleh ležal mrtev moški. Bil je povsem okrvavljen, slečeno je imel tudi spodnje perilo. Glede na poškodbe na truplu je bilo policistom takoj jasno, da je umrl nasilne smrti. Šlo je za 38-letnega Stojcheta Gorgijeva iz Severne Makedonije. Možje v modrem so se takoj podali v lov na storilca, a so vse do 5. oktobra tavali v temi. Tistega dne se je namreč na Policijsko postajo Ljubljana Center v spremstvu očeta ...