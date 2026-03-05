Oškodovanec prosi, da Damjan, ki naj bi ga zažgal, ne bi bil prisoten na zaslišanju

ŽRTEV SE GA ŠE VEDNO BOJI

Dejanje naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi zaužitega alkohola, kokaina in zdravila diazepam (apaurin), pa tudi psihičnih motenj zaradi odvisnosti od alkohola in prepovedanih drog.

Preden so Damjana Košmrlja lani priprli, je v le dveh letih prejel okoli 10 plačilnih nalogov zaradi kršitve javnega reda in miru, predvsem za nasilno in drzno vedenje. Obsojen je bil tudi za vrsto kaznivih dejanj. Le v letu 2017 na leto in pol zapora zaradi roparske tatvine, dveh t. i. malih tatvin na nekajmesečne kazni ter še na leto zapora zaradi druge tatvine. Leta 2023 na 11 mesecev zapora zaradi povzročitve hude telesne poškodbe, leta 2024 na krajšo kazen zaradi tatvine, na 7 mesecev zapora za še eno hudo telesno poškodbo pa lani, ko je bil že za rešetkami. Tja so ga poslali zaradi ...