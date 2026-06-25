Osumljenci iz ptujske družbe delavcem niso plačevali prispevkov za socialno varnost

Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljeni niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih.

Na Okrožno državno tožilstvo, ki je usmerjalo predkazenski postopek, so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev zoper tri odgovorne osebe družbe, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Družba imela sredstva in je poplačevala druge obveznosti

Kot so pojasnili, v času od decembra 2022 do konca marca 2025 osumljeni zavestno niso ravnali po predpisih o plačilu prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Davčnemu organu so sicer predložili obračune plač, vendar obračunanih prispevkov za socialno varnost in prispevkov za delavce niso plačali in to kljub temu, da je družba imela sredstva in je poplačevala druge obveznosti. S tem je bilo večje število zaposlenih v celotnem obdobju oškodovanih za najmanj 294.783 evrov, so še zapisali.