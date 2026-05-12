Osumljenec napada na 31-letnico v priporu, policija z informacijami skopa, očitkov odvetnice ne komentirajo

Moškega, osumljenega nedavnega napada na 31-letnico v ljubljanski Šiški, so s kazensko ovadbo pred dnevi pripeljali pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, pravijo na Policijski upravi (PU) Ljubljana. Po navedbah policije je preiskava še vedno v zgodnji fazi. Katera kazniva dejanja očitajo osumljenemu 52-letniku, na PU Ljubljana niso navedli, so pa ponovno poudarili, da kriminalisti v preiskavi preverjajo tudi dogajanje pred dogodkom in okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja.

Tako na policiji še ne morejo komentirati očitkov, ki jih je v dopisu medijem in vodstvu policije zapisala odvetnica Tina Šnajder, ki zastopa brata osumljenca. V dopisu je med drugim opozorila, da je imel osumljeni že skoraj leto dni prepoved približevanja, prav tako to ni bil njegov prvi incident. Kritična je bila tudi do dela policije. Po njeni oceni do dogodka v Šiški ne bi prišlo, »če bi policija izvajala svoje delo in ne zgolj pisala zapisnike«. »Zaradi zgodnje faze preiskave, v kateri vse okoliščine še niso znane, na konkretna vprašanja in očitke ne moremo podati relevantnih odgovorov,« so se danes odzvali na PU Ljubljana.

So pa poudarili strokovnost, zakonitost in transparentnost postopkov ter varstvo pravic vpletenih, žrtve in družinskih članov. Zato bodo tudi v tem primeru preverili vse okoliščine in navedbe, ki jih je danes v javnem pismu izpostavila odvetnica brata osumljenca. Poudarili so tudi, da so obravnave kaznivih dejanj, storjenih med družinskimi člani oziroma v družinskem krogu še posebej občutljive. Zato svarijo tudi pred širjenjem nepreverjenih informacij, ki bi lahko dodatno škodile vsem vpletenim, tudi žrtvam. Na Generalni policijski upravi so potrdili, da so prejeli dopis odvetnice z opozorilom o neukrepanju policije. »Navedbe odvetnice so v fazi preverjanja, nadaljnji ukrepi pa bodo odvisni od ugotovitev,« so odgovorili.