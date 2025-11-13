Otrok, ki ga je na prehodu zbila voznica, je hudo poškodovan

Poročali smo že, da je v sredo, okoli 14.30, v Novem mestu prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri je bil udeležen otrok.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih novomeških policistov je 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je s skirojem pravilno prečkal cesto. Hudo poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. »Vse okoliščine nesreče policisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo,« so sporočili s PU Novo mesto.