PU KRANJ

Otrok na e-skiroju trčil v avtomobil, z njim je hudo

Zgodilo se je na območju Jesenic
S. U.
 14. 5. 2026 | 08:30
Jeseniški policisti so včeraj, 11. maja 2026, okoli 14. ure obravnavali prometno nesrečo na območju Jesenic med voznikom avtomobila in voznikom e-skiroja.

»Po podatkih s katerimi razpolagamo je otrok na e-skiroju v križišču trčil v avtomobil voznika in se pri tem hudo telesno poškodoval. Nosil je čelado. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice. O nesreči so bili obveščeni starši, ki so prišli na kraj nesreče. Policisti vodijo postopek in bodo preverili tudi odgovornost staršev za nadzorstvo mladoletnika o njegovi udeležbi z e-skirojem v cestnem prometu,« sporočajo s PU Kranj.

Preventiva

Preden se odpravite na cesto, temeljito preverite stanje svojih pnevmatik, saj so ceste lahko spolzke, mokre ali pa prekrite s peskom. Prilagodite hitrost vožnje trenutnim razmeram na cesti, gostoti prometa in ohranite primerno varnostno razdaljo. Motoristi, kolesarji in vozniki e-skirojev bodite vidni ter vedno uporabljajte zaščitno opremo. Na pot se odpravite le trezni in v skladu z vsemi pogoji za udeležbo v prometu, kot so izpit, registracija in starost. Ne pozabite na odgovornost do drugih udeležencev v prometu.

Za voznike lahkih motornih vozil, kot so e-skiroji, velja, da jih lahko vozijo osebe starejše od 15 let. Uporaba kolesarske čelade je obvezna do 18. leta, prav tako pa je vožnja z mobitelom prepovedana. Med vožnjo ponoči morate imeti prižgano luč. Vozniki motornih vozil pa morate biti še posebej pozorni na pešce in enosledna vozila, saj je prednost pred njimi obvezna. Pri prehitevanju zagotovite bočni odmik najmanj 1,5 metra.

Starši in skrbniki, ne pozabite na svojo odgovornost pri nadzoru otrok in mladoletnikov, ki so udeleženi v cestnem prometu. Kazen za opustitev dolžne skrbi znaša 160 evrov, vendar je neprecenljiva vrednost človeškega življenja.

Bodite pozorni, osredotočeni na cesto in skrbite za svojo varnost ter varnost drugih. S skupnimi močmi lahko zagotovimo varnejši promet.

