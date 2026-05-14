Otrok na e-skiroju trčil v avtomobil, z njim je hudo

Jeseniški policisti so včeraj, 11. maja 2026, okoli 14. ure obravnavali prometno nesrečo na območju Jesenic med voznikom avtomobila in voznikom e-skiroja.

»Po podatkih s katerimi razpolagamo je otrok na e-skiroju v križišču trčil v avtomobil voznika in se pri tem hudo telesno poškodoval. Nosil je čelado. Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bil z reševalnim vozilom prepeljan v SB Jesenice. O nesreči so bili obveščeni starši, ki so prišli na kraj nesreče. Policisti vodijo postopek in bodo preverili tudi odgovornost staršev za nadzorstvo mladoletnika o njegovi udeležbi z e-skirojem v cestnem prometu,« sporočajo s PU Kranj.