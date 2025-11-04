  • Delo d.o.o.
Otrok poklical policijo: 44-letnik v Postojni streljal kar z balkona!

Otrok je popoldne poklical policijo, ko je v Postojni opazil moškega, ki je kar z balkona svojega stanovanja streljal s pištolo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk, Delo
N. Č.
 4. 11. 2025 | 11:46
 4. 11. 2025 | 12:52
1:58
A+A-

Popoldne je na interventno številko 113 poklical otrok in povedal, da je v enem izmed večstanovanjskih blokov v Postojni videl osebo, ki na balkonu strelja. Policisti so se nemudoma odzvali in na kraju potrdili sum, da je 44-letni Postojnčan na balkonu svojega stanovanja pokal s pištolo, ki je po videzu podobna enostrelnemu kratkocevnemu orožju kategorije B.

S tem je povzročil vznemirjenje med občani in kršil določila Zakona o varstvu javnega reda in miru, so sporočili s PU Koper.

Na podlagi odredbe sodišča so policisti opravili hišno preiskavo in med to zasegli 105 nabojev kalibra 7,65 mm, nabojnik za pištolo, 58 šibernih nabojev in več kosov pirotehnike, katere posest je v Sloveniji prepovedana.

Ker se bliža čas, ko se poveča uporaba pirotehnike, policisti opozarjajo na premislek in odgovornost. FOTO: Pu Koper
Ker se bliža čas, ko se poveča uporaba pirotehnike, policisti opozarjajo na premislek in odgovornost. FOTO: Pu Koper

Zoper moškega so uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev Zakona o orožju in Zakona o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih, saj orožja in streliva ni imel ustrezno prijavljenih.

Ker se bliža čas, ko se poveča uporaba pirotehnike, policisti opozarjajo na premislek in odgovornost. Starše pozivajo, naj otrokom ne kupujejo pirotehnike in je tudi sami ne uporabljajo. Občanom svetujejo, naj vsako kršitev prijavijo na 113, saj bodo policisti kršitelje ustrezno sankcionirali.

Nepremišljena uporaba pirotehnike lahko povzroči hude poškodbe, opekline in požare, obenem pa moti živali, onesnažuje okolje in uničuje javno ter zasebno lastnino. Spomnimo: uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v stanovanjskih naseljih, zaprtih prostorih, bolnišnicah, šolah, vrtcih in na javnih prireditvah.

