Otroka znanih mariborskih boksarskih funkcionarjev še vedno priprta na Norveškem

MLADIMA ŠTAJERCEMA PO 21 LET ZAPORA?!

Osumljena težjega kaznivega dejanja s področja trgovine s prepovedanimi drogami.

»Lahko vam povem, da sta 19-letni Mel Reher in 21-letni Luka Rašić, oba državljana Republike Slovenije z naslovom bivanja na območju mesta Maribor, zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z mamili po Kazenskem zakoniku Kraljevine Norveške priprta v preiskovalnem priporu.« Tako se je na poizvedovanje Slovenskih novic odzvala Sigrid Fagerli, tožilka Policijske uprave Vzhod iz Osla, zadolžena za preiskovanje resnih in organiziranih oblik kriminala. Preverjali smo namreč, kako daleč je postopek proti dvema slovenskima državljanoma, ki sta po podatkih Draga Menegalije, predstavnika ...