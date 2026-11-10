Otroška igra se je končala na urgenci: 11-letnik poškodovan zaradi petarde

V ponedeljek, 9. novembra, so bili policisti ob 17. uri obveščeni, da na urgenci v Postojni zdravijo mladoletnika, ki se je poškodoval s pirotehničnim sredstvom.

Policisti so takoj začeli zbirati obvestila in ugotavljati okoliščine dogodka. Po doslej zbranih informacijah je eden od otrok doma sam izdelal petardo, 11-letnik pa jo je nato prižgal. Pirotehnično sredstvo je eksplodiralo in otroka poškodovalo. Kako hude so njegove poškodbe, policija ni navedla.

Po podatkih policije so v zadnjih 24 urah na interventni številki 113 zabeležili 288 klicev. Obravnavali so 54 interventnih dogodkov, med drugim 26 prometnih nesreč, eno kršitev javnega reda in miru ter pet kaznivih dejanj.

Primer policisti obravnavajo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Zbiranje obvestil se nadaljuje, prav tako še ugotavljajo vse okoliščine nevarnega početja.