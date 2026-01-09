Otroškemu animatorju, sicer katehetu z Gorenjske, skoraj 4 leta zapora

Tri leta in osem mesecev zapora je kazen, ki jo je danes na kranjskem okrožnem sodišču dobil 45-letnik z Gorenjske, sicer katehet, dolgoletni otroški animator, novinar in oče štirih mladoletnih otrok.

Obsojen je bil zaradi posedovanja posnetkov spolnih zlorab otrok in prometa z njimi. Sodišče pa je iz obtožnice izpustilo očitke, ki so se nanašali na njegove otroke.

Obsojen je bil danes na kranjskem okrožnem sodišču. FOTO: Tina Horvat

Na treh računalnikih, ki naj bi jih hranil v kleti družinske hiše, so preiskovalci našli 6727 datotek s posnetki spolne zlorabe otrok in takšnih, na katerih jih spolno zlorabljajo odrasle osebe. Obtoženi je avgusta letos za Dnevnik skopo odgovoril, da svojega zasebnega življenja ne bo javno komentiral ter da želi svoje mladoletne otroke zaščititi pred javnim linčem. Sojenje pa je, razen včerajšnjega izreka sodbe, v celoti potekalo za zaprtimi vrati.

Prav zaradi zaščite zasebnosti njegovih otrok ne objavljamo ne imena nepravnomočno obsojenega 45-letnika ne njegove fotografije.