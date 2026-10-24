Umoril mamo in zažgal hišo! To je hiša, v kateri naj bi Robert (47) zadušil Stanko (74) (FOTO)

DRUŽINSKA TRAGEDIJA POD NANOSOM

Po požigu domače hiše je 47-letnik zbežal v Italijo, tam so ga prijeli.

V vasici Malo Ubeljsko v občini Postojna je 18 hiš. Vsega 25 ljudi živi tam, med njimi sta bila 74-letna Stanislava Tomšič, po domače Stanka, in njen 47-letni sin Robert, ki so mu rekli Robi. Iz stanovanja v Postojni sta se preselila v hišo z 80 kvadratnimi metri bivalne površine. Hišo, zgrajeno leta 1987, so Tomšičevi kupili pred 10 leti, ne tako dolgo nazaj pa sta jo začela prodajati. Za nepremičnino sta hotela 170.000 evrov. Menda sta se želela vrniti v mesto. »Prodamo hišo zaradi nujne selitve!« je pisalo v oglasu in še, da je možna tudi menjava za drugo nepremičnino. Klicaril ...