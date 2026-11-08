Pacientka s tožbo zatrjevala zdravniško napako, a ji napake ni uspelo dokazati

Pacientka je, prepričana, da je bila ob operaciji kolena oziroma po njej storjena zdravniška napaka, od zdravstvene ustanove terjala odgovornost za posledice. Trdila je, da je napaka operaterja med posegom menjave desnega kolenskega sklepa ob nevestnem pooperativnem zdravljenju pripeljala do trajne okvare živca noge. A je njeno odškodninsko tožbo za prvostopenjskim pred časom zavrnilo še ljubljansko višje sodišče. Dva dni po operativnem posegu je, pravi, opozarjala zdravstveno osebje, da ne more stopiti na desno nogo, ker jo stresa »elektrika«, vendar ji je zdravnik le odgovoril, naj večkrat poskuša vstati in stopiti nanjo, in ji predpisal analgetično terapijo.

Čeprav so ji zatrjevali, da njene težave sodijo v normalen potek po operaciji, so bile po njenem mnenju spregledane oziroma niso bile obravnavane s potrebno pozornostjo. Ko pa je oteklina izzvenevala in bolečine v kolenu popuščale, je vedno bolj zaznavala moteče, vztrajajoče težave z oslabelostjo gibov v desnem stopalu in odrevenelostjo. Njeno stanje zdaj kaže na nepopolno okvaro peronealnega živca.

Sodišče prve stopnje je sklenilo, da okvara živca noge ni ne v zvezi z operativnim posegom ne s tožničino pooperativno oskrbo.

Kot sladkorno bolnico bi jo morali na možnost takega zapleta opozoriti, pravi, saj lahko pri tovrstnih bolnikih prej pride do okvare živca po posegu. Okvaro je morda povzročil pritisk na živec med posegom ali takoj po njem zaradi povojev, položaja noge ob oteklini. Če bi osebje to prepoznalo, bi nogo lahko postavilo v razbremenilni, pokrčeni položaj, ji sprostilo povoje, načrtovala bi se lahko dodatna diagnostika z MR kolena in preiskavo EMG. Tako bi se lahko ob pravočasni diagnozi preprečilo poškodbo živca in doseglo boljše okrevanje s popolnim izboljšanjem, je prepričana.

Ostale so ji posledice. Simbolična fotografija. FOTO: Shutterstock

Sodišče prve stopnje je zaključilo, da okvara živca desne noge ni ne v zvezi z operativnim posegom ne s tožničino pooperativno oskrbo, ampak je nastala pozneje. Iz strokovnega mnenja sodnega izvedenca ortopeda izhaja, da na okvaro peronealnega živca kaže oslabljena dorzifleksija, to je pomik stopala navzgor in pomik stopala navznoter. Moč mišic stopala, ki omogočajo ta gib, pa kontrolirajo že medicinske sestre v enoti intenzivne terapije, dežurni zdravnik, operater in fizioterapevti. Vsako nezmožnost tega giba se zabeleži v medicinsko dokumentacijo, saj je v primeru fizične okvare živca potrebno kirurško zdravljenje. V tožničinem primeru pa ni nikjer zabeleženo, da bi imela znake oslabljene dorzifleksije desnega stopala, niti v odpustnici, niti na pregledu operaterja dober mesec po operativnem posegu, niti ob kontrolah pri lečečem zdravniku. Glede na navedeno sodišče sklepa, da vzrok za nastanek tožničinih težav ni v morebitni nestrokovni izvedbi operacije niti kasnejšem pooperativnem nestrokovnem ali malomarnem zdravljenju. Pacientka je menila tudi, da bi bilo treba postaviti novega izvedenca ortopedije, saj da so pravno odločilne okoliščine ostale nerazjasnjene, a je izvedensko mnenje po mnenju sodišča jasno in brez pomanjkljivosti. Neutemeljen je tudi pritožbeni očitek kršitve pojasnilne dolžnosti, ki ga je navedla šele v šesti pripravljalni vlogi, torej prepozno, je še sklenilo sodišče.