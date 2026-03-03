  • Delo d.o.o.
Padec na 1700 metrih: 55-letnico z Belške planine reševali iz zraka

Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali.
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Facebook/Gorska reševalna zveza Slovenije
Fotografija je simbolična. FOTO: Foto: Facebook/Gorska reševalna zveza Slovenije
S. U.
 3. 3. 2026 | 18:13
1:18
A+A-

Jeseniški policisti so bili včeraj, 2. marca 2026, okoli 13.20 obveščeni o padcu 55-letne turne smučarke, državljanke Španije, na območju Belške planine. Po podatkih s katerimi razpolagajo je med turnim smučanjem z Belške planine proti dolini, na višini okoli 1.700 m.n.m., padla in se hudo telesno poškodovala. Pomoč ji je nudila posadka helikopterja Slovenske vojske, s katerim je bila tudi prepeljana v SB Jesenice. V reševanje so bili vključeni gorski reševalci GRS Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali, sporočajo s PU Kranj.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 105 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 44. Od tega 12 o dogodkih, od tega eden o padcu osebe, eden o požaru, štirje o povoženi divjadi, eden o nesreči na smučišču območja Vogel, eden o padcu smučarja na smučišču območja Kranjske Gore in eden o nesreči turne smučarke.

