Padec na smučišču v Kranjski Gori, 38-letnika odpeljali

Kranjskogorski policisti so bili v petek, 30. januarja 2026, okoli 11. ure obveščeni o padcu 38-letnega smučarja na smučišču na območju Kranjske Gore. Med padcem si je poškodovala nogo. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in nadzornik, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v SB Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Preventiva Prilagodite smučanje svojim psihofizičnim sposobnostim in znanju ter upoštevajte pravila, ki veljajo na smučiščih. Za varnost na smučiščih skrbijo tudi policisti smučarji in še enkrat več svetujemo vsem obiskovalcem smučišč, še posebej staršem otrok in organiziranim šolskim skupinam, naj pazijo na svoje otroke ali otroke zaupane v t.i. tečaje ter naj vsi smučanje prilagodijo svojemu smučarskemu znanju in sposobnostim ter upoštevajo 10 FIS Pravil smučanja.

