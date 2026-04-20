S Policijske uprave Novo mesto so sporočili tragično novico. V nedeljo, 19. 4., nekaj po 15.30, so bili obveščeni o padcu kolesarja na območju Semiča. Po zbiranju obvestil so ugotovili, da je nesrečni 73-letnik pri zavijanju levo izgubil oblast nad kolesom, padel in umrl na kraju nesreče. Vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.
Dodajmo, da smo včeraj poročali, da se je na regionalni cesti v naselju Lomanoše zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 23-letni voznik motornega kolesa, ki je trčil z avtomobilom. 19-letni sopotnik na motorju je bil poškodovan in so ga odpeljali v soboško bolnišnico.
