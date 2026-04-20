S Policijske uprave Novo mesto so sporočili tragično novico. V nedeljo, 19. 4., nekaj po 15.30, so bili obveščeni o padcu kolesarja na območju Semiča. Po zbiranju obvestil so ugotovili, da je nesrečni 73-letnik pri zavijanju levo izgubil oblast nad kolesom, padel in umrl na kraju nesreče. Vse okoliščine policisti še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

