Padel na mokri terasi, gostu lokala ni uspelo iztožiti odškodnine

Ko je redni gost lokala padel na mokri oziroma poledeneli terasi, je od lastnika lokala oziroma zavarovalnice zahteval plačilo odškodnine. Trdil je, da je za njegov padec odgovoren lastnik lokala, saj da že to, da je snežilo in da je bila temperatura zraka pod lediščem, utemeljuje sklep, da je bila zunanja terasa nevarna stvar. A se sodišče z njim ni strinjalo.

Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za plačilo 13.000 evrov z zamudnimi obrestmi od marca 2021. Menilo je, da lastniku lokala ni mogoče očitati protipravnega ravnanja oziroma opustitve dolžne skrbnosti, in zato ne obstoji njegova tako imenovana krivdna odgovornost za padec. Čeprav je gost sodbo izpodbijal na višjem sodišču, je bil neuspešen.

Kot so izpovedali tožnik in njegovi priči, je bila zunanja terasa takrat očiščena in na njej ni bilo snega, bila pa je mokra. V pritožbi je navedel celo, da je bila poledenela in bi jo bilo zato treba tudi soliti in posipati, čeprav tega pred sodiščem prve stopnje ni navajal, prav tako o tem ni izpovedala katera od zaslišanih prič. A četudi bi bile njegove navedbe resnične, so nepomembne njegove navedbe v pritožbi, da je lastnik lokala svojo obveznost zagotavljanja varnosti gostov jemal zlahka in da ni imel ustrezno organiziranega čiščenja terase oziroma zimske službe. Ključno je namreč, da je bila terasa primerno očiščena v času škodnega dogodka, poudarja sodišče.

Od običajno skrbnega človeka se pričakuje, da se bo zavedal možnosti, da so tla spolzka, in da bo temu prilagodil način hoje.

Gostinec je ustrezno poskrbel za varnost zunanje terase v zimskih razmerah, je sklenilo sodišče.

Tožnik je vedel, da zunaj sneži, lokal je poznal, saj je bil reden gost. Ob vstopu na zunanjo teraso se je zato od njega kot povprečno, običajno skrbnega človeka pričakovalo, da se bo zavedal možnosti, da je terasa spolzka, ter da bo temu prilagodil način hoje in se gibal še bolj previdno kot sicer. Sproščeno vzdušje in zasedenost rok s pijačo ga teh dolžnosti nista razbremenila. Ne držijo pa pritožbene navedbe, da za to ni imel dovolj časa, ker je padel takoj, ko je stopil na teraso, saj je med zaslišanjem sam izpovedal, da je šel okoli mize, da bi se umaknil pričama, ki sta na teraso prišli za njim.

Sodišče je kot neutemeljen zavrnilo tudi očitek o opustitvi postavitve opozorilnih tabel. Na podlagi izpovedi prič in tudi tožnika je ugotovilo, da so bile table, ki opozarjajo na nevarnost zdrsa, nameščene tako na glavnem vhodu v stavbo kot pred vstopom v gostinski lokal.

Gostinec je ustrezno poskrbel za varnost zunanje terase v zimskih razmerah, jo tlakoval z ustreznim materialom, v danih vremenskih razmerah je primerno poskrbel za njeno čiščenje, pred nevarnostmi zdrsa pa je goste lokala opominjal z opozorilnimi tablami. Zahteva, da mora lastnik lokala v zimskih razmerah tudi na zunanjih površinah zagotavljati suha tla ali pa gostom vstop nanje preprečiti, bi bila pretirana in neživljenjska, meni sodišče.