  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SODIŠČE JE PRESODILO

Padel na mokri terasi, gostu lokala ni uspelo iztožiti odškodnine

Sodišče presodilo, da je za padec odgovoren sam.
Pred nevarnostmi zdrsa je goste lokala opominjal z opozorilnimi tablami. Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic
Pred nevarnostmi zdrsa je goste lokala opominjal z opozorilnimi tablami. Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic
I. R.
 3. 5. 2026 | 07:00
3:08
A+A-

Ko je redni gost lokala padel na mokri oziroma poledeneli terasi, je od lastnika lokala oziroma zavarovalnice zahteval plačilo odškodnine. Trdil je, da je za njegov padec odgovoren lastnik lokala, saj da že to, da je snežilo in da je bila temperatura zraka pod lediščem, utemeljuje sklep, da je bila zunanja terasa nevarna stvar. A se sodišče z njim ni strinjalo.

Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek za plačilo 13.000 evrov z zamudnimi obrestmi od marca 2021. Menilo je, da lastniku lokala ni mogoče očitati protipravnega ravnanja oziroma opustitve dolžne skrbnosti, in zato ne obstoji njegova tako imenovana krivdna odgovornost za padec. Čeprav je gost sodbo izpodbijal na višjem sodišču, je bil neuspešen.

Kot so izpovedali tožnik in njegovi priči, je bila zunanja terasa takrat očiščena in na njej ni bilo snega, bila pa je mokra. V pritožbi je navedel celo, da je bila poledenela in bi jo bilo zato treba tudi soliti in posipati, čeprav tega pred sodiščem prve stopnje ni navajal, prav tako o tem ni izpovedala katera od zaslišanih prič. A četudi bi bile njegove navedbe resnične, so nepomembne njegove navedbe v pritožbi, da je lastnik lokala svojo obveznost zagotavljanja varnosti gostov jemal zlahka in da ni imel ustrezno organiziranega čiščenja terase oziroma zimske službe. Ključno je namreč, da je bila terasa primerno očiščena v času škodnega dogodka, poudarja sodišče.

Od običajno skrbnega človeka se pričakuje, da se bo zavedal možnosti, da so tla spolzka, in da bo temu prilagodil način hoje. Simbolična fotografija. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Od običajno skrbnega človeka se pričakuje, da se bo zavedal možnosti, da so tla spolzka, in da bo temu prilagodil način hoje. Simbolična fotografija. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Gostinec je ustrezno poskrbel za varnost zunanje terase v zimskih razmerah, je sklenilo sodišče.

Tožnik je vedel, da zunaj sneži, lokal je poznal, saj je bil reden gost. Ob vstopu na zunanjo teraso se je zato od njega kot povprečno, običajno skrbnega človeka pričakovalo, da se bo zavedal možnosti, da je terasa spolzka, ter da bo temu prilagodil način hoje in se gibal še bolj previdno kot sicer. Sproščeno vzdušje in zasedenost rok s pijačo ga teh dolžnosti nista razbremenila. Ne držijo pa pritožbene navedbe, da za to ni imel dovolj časa, ker je padel takoj, ko je stopil na teraso, saj je med zaslišanjem sam izpovedal, da je šel okoli mize, da bi se umaknil pričama, ki sta na teraso prišli za njim.

Gostinec je ustrezno poskrbel za varnost

Sodišče je kot neutemeljen zavrnilo tudi očitek o opustitvi postavitve opozorilnih tabel. Na podlagi izpovedi prič in tudi tožnika je ugotovilo, da so bile table, ki opozarjajo na nevarnost zdrsa, nameščene tako na glavnem vhodu v stavbo kot pred vstopom v gostinski lokal.

Gostinec je ustrezno poskrbel za varnost zunanje terase v zimskih razmerah, jo tlakoval z ustreznim materialom, v danih vremenskih razmerah je primerno poskrbel za njeno čiščenje, pred nevarnostmi zdrsa pa je goste lokala opominjal z opozorilnimi tablami. Zahteva, da mora lastnik lokala v zimskih razmerah tudi na zunanjih površinah zagotavljati suha tla ali pa gostom vstop nanje preprečiti, bi bila pretirana in neživljenjska, meni sodišče.

 

Več iz teme

terasasodiščetožbaodškodninasojenjegostinstvopadecodgovornost
ZADNJE NOVICE
08:35
Šport  |  Športni trači
ŠOK

Ključni igralec Napolija izginil brez sledu! Nihče ni vedel, kaj se dogaja ...

Misterij v Italiji.
3. 5. 2026 | 08:35
08:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZAŽELJENA

Zvezda Ameriške pite se je ločila in pri starosti 52 let odprla OnlyFans. V enem tednu je bogatejša za milijon (FOTO)

Se spomnite Nadie? Igralka Shannon Elizabeth je svoj profil na spletni strani za odrasle odprla pred tednom dni, takoj po tem, ko je uradno vložila zahtevo za ločitev.
3. 5. 2026 | 08:25
08:09
Razno
V ZNAMENITEM PARKU V LONDONU

Prvi obiskovalci na vrtu Elizabete II., med njimi ni bilo kraljici ljubih štirinožcev

Psom je vstop v park namreč prepovedan.
3. 5. 2026 | 08:09
07:36
Šport  |  Športni trači
PREVEČ MASLA NA GLAVI

Bronasta olimpijka, ki je na strani za odrasle objavljala provokativne posnetke, izključena iz prihodnjih olimpijskih iger (FOTO)

Kanadska skakalka s palico Alysher Newman je na olimpijskih igrah 2024 v Parizu za Kanado osvojila bronasto medaljo, vendar bo zaradi treh različnih prekrškov suspendirana iz tekmovanj vse do avgusta 2027.
3. 5. 2026 | 07:36
07:31
Lifestyle  |  Stil
ŠKRIPAJO SUHI TEČAJI

Ni treba, da za vsako težavo doma zapravljamo denar za mojstre, nekatera popravila lahko opravimo sami

Doma se vedno najde kaj, kar nas spravlja ob živce. Iz pipe kaplja, vrata škripajo, predal se zatika, vijak v kljuki je spet popustil. Kaj lahko brez težav popravimo sami?
3. 5. 2026 | 07:31
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODIŠČE JE PRESODILO

Padel na mokri terasi, gostu lokala ni uspelo iztožiti odškodnine

Sodišče presodilo, da je za padec odgovoren sam.
3. 5. 2026 | 07:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki