Padla po mokrih stopnicah in tožila sosedo, ki je skrbela za čiščenje

VIŠJI SODNIKI SO ZADEVO OBRNILI NA GLAVO

Ženska, ki je skrbela za čiščenje v bloku, bi morala biti bolj skrbna.

Sosedi sta se srečali na sodišču, potem ko je ena od njiju zgrmela po mokrih stopnicah stanovanjskega bloka, v katerem prebivata, in se pri padcu poškodovala. Žensko, ki so ji drugi etažni lastniki za plačilo zaupali čiščenje skupnih prostorov in je z njimi sklenila podjemno pogodbo, je tožila. Sodišče prve stopnje je s t. i. vmesno sodbo prikimalo, da je tožbeni zahtevek utemeljen, vendar ne v celoti, temveč v 70 odstotkih. Ker ni bila previdna in med hojo ni gledala pod noge, je po mnenju sodišča tudi sama nekoliko prispevala k padcu. Ni bilo table Stanovalka bloka je tistega dne hodila po ...