GRABLJENJE KOŠENINE

Padla s trimetrskega zidu: pri grabljenju košenine je delavka omahnila z višine in se poškodovala

Ženska je utrpela več hudih poškodb, med drugim kompleksno poškodbo glave in možganov, zlom reber ter izpah ključnice.
Grabljenje košenine samo po sebi ni nevarno, je pa to delo zaradi brežine ter visokega opornega zidu pomenilo nevarno dejavnost. Simbolična fotografija. FOTO: Tomi Lombar
I. R.
 29. 4. 2026 | 07:31
Sodišče je odločalo o zahtevku ženske za plačilo odškodnine zaradi nesreče pri delu, ko je junija 2017 pri grabljenju oziroma spravilu košenine padla s trimetrskega opornega zidu. Od takratnega delodajalca in zavarovalnice, pri kateri je imel ta zavarovano odgovornost, je terjala odškodnino in jo tudi iztožila. Grabljenje košenine samo po sebi sicer ni nevarno, je pa to delo zaradi brežine ter visokega opornega zidu, ki je bil na mestu padca visok več kot tri metre, pomenilo nevarno dejavnost, je ugotovilo sodišče. Ženska je utrpela več hudih poškodb, med drugim kompleksno poškodbo glave in možganov, zlom reber ter izpah ključnice.

Ugotovitve prvostopenjskega delovnega sodišča, da delodajalec delavcem ni dal natančnih in jasnih navodil, kako in kje naj grabijo, da jih ni poučil o varnem delu na spornem območju brežine in opornega zidu ter da ni izvajal nadzora nad delom, izključujejo očitek delodajalca, da se je delavka dela lotila na nepravilen oziroma nevaren način. Je pa sodišče vendarle ugotovilo njen soprispevek, toženkama pa naložilo, da ji solidarno izplačata 20.347 evrov odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V presežku (za znesek 36.727 evrov ter za plačilo denarne rente 241 evrov) je zahtevek zavrnilo.

Sodišče je ugotovilo delavkin soprispevek k nesreči. FOTO: Dejan Javornik
Delavka se ni strinjala z ugotovitvijo o njenem soprispevku, na višje sodišče pa sta se pritožili tudi toženki, češ da grabljenje košenine z brežine nad opornim zidom samo po sebi ne predstavlja nevarne dejavnosti. Takšna dejavnost postane nevarna šele, če jo delavec izvaja na tak način – za nevarno gibanje po zunanjem oziroma spodnjem izpostavljenem delu dvonivojskega opornega zidu pa da se je odločila tožnica sama.

Premalo skrbna

A pritožbeno sodišče ni dvomilo, da delavka ne bi mogla očistiti spodnjega oziroma zunanjega opornega zidu, če bi stala na brežini nad zgornjim oziroma notranjim opornim zidom ali na njem, saj bi se v tem primeru morala skloniti za več kot 0,80 m, kar ni bilo možno. Je pa vedela, da je stanje in gibanje po izpostavljenem, nezaščitenem opornem zidu (širine 0,80 m in višine 3,10 m), na katerem je bila pokošena trava, nevarno, pa je bila kljub temu premalo pazljiva, je pred časom sklenilo višje sodišče. S tem je podan njen soprispevek v višini 20 odstotkov, kot ga je določilo prvostopenjsko sodišče, čeprav sta se toženki prizadevali, da bi bil ta višji.

Zahtevek za plačilo rente v višini 141,29 evra je sodišče zavrnilo, ker ni bodoče izgube pri dohodku. Tožnica od invalidske upokojitve (maja 2019) prejema višji mesečni dohodek, kot ga je imela pred poškodbo, ko je v povprečju sedem mesecev na leto delala kot sezonska delavka, sicer pa je prejemala socialne transferje.

Višje sodišče je sodbo delno spremenilo tako, da je toženima strankama naložilo solidarno plačilo 23.366 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, kar je ženska zahtevala več (33.709 evrov), pa je zavrnilo.

Novice  |  Kronika  |  Doma
