Pakistanec v središču Ljubljane izkoristil močno opito žensko, posilil jo je blizu policije

ZGODILO SE JE LANI

Sodnica ni sprejela priznanja, ki ga je podal Imran Khan, zato mu bodo sodili.

»Bila je nemočna in fizično oslabljena ter nesposobna podati privolitev za spolni odnos. Med spolnim odnosom je bila tiha, neodzivna in negibna.« Tako je tožilka Lidija K. Hočevar na ljubljanskem okrožnem sodišču včeraj opisala stanje ženske, ki naj bi jo za potešitev svoje spolne sle lansko poletje v Ljubljani izkoristil 44-letni državljan Pakistana Imran Khan. Zgodilo se je 31. julija lani okoli 23. ure prav v središču mesta, pri Mipovem kipu bika pred stavbo Ilirike na Bavarskem dvoru, le kakšnih 100 metrov od Policijske postaje Ljubljana center. Khana so pozneje prijeli in poslali v ...