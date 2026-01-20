Panika na slovenski srednji šoli: zavarovali okolico in zgradbe ter evakuirali dijake in zaposlene

V eni izmed srednjih šol na Goriškem so danes okoli 9. ure prejeli grožnjo o domnevni nastavitvi eksplozivnega sredstva. Na kraj so odšle policijske patrulje in kriminalisti, ki so zavarovali okolico in zgradbe ter evakuirali dijake in zaposlene. Pri pregledu niso našli eksplozivnega sredstva, aktivnosti še potekajo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Kot so navedli, so vsi pristojni organi po obvestilu nemudoma ukrepali, vsi postopki policije in drugih državnih organov potekajo skladno z veljavnimi varnostnimi protokoli.

Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin varnostnega dogodka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.