  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠOK

Panika na slovenski srednji šoli: zavarovali okolico in zgradbe ter evakuirali dijake in zaposlene

Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin varnostnega dogodka.
FOTO: Fotoandrius Getty Images/istockphoto
FOTO: Fotoandrius Getty Images/istockphoto
STA, S. U.
 20. 1. 2026 | 12:05
 20. 1. 2026 | 12:22
A+A-

V eni izmed srednjih šol na Goriškem so danes okoli 9. ure prejeli grožnjo o domnevni nastavitvi eksplozivnega sredstva. Na kraj so odšle policijske patrulje in kriminalisti, ki so zavarovali okolico in zgradbe ter evakuirali dijake in zaposlene. Pri pregledu niso našli eksplozivnega sredstva, aktivnosti še potekajo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Kot so navedli, so vsi pristojni organi po obvestilu nemudoma ukrepali, vsi postopki policije in drugih državnih organov potekajo skladno z veljavnimi varnostnimi protokoli.

Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin varnostnega dogodka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Več iz teme

evakuacijaeksplozivno sredstvosrednja šola
ZADNJE NOVICE
13:45
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Znatno več občinskih sredstev za šport: Verjamem, da bodo po novem načinu obračunavanja tudi drugi klubi prišli na zeleno vejo

Klubi v Celju so zmanjšali dolg do javnega podjetja, ki upravlja objekte.
Špela Kuralt20. 1. 2026 | 13:45
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ČRNO NA BELEM

Sveža ugibanja o ločitvi slavnega para: oglasila se je domnevna ljubica

Potem, ko so se razplamtele govorice o njeni romanci s Keithom Urbanom, se je oglasila pevka Karley Scott Collins.
20. 1. 2026 | 13:25
13:15
Novice  |  Svet
NORVEŠKA

Šok v članici Nata: vojska opozorila državljane, da jim bo zaplenila premoženje, če izbruhne vojna s Putinom

Država ima pomorsko mejo in 198 kilometrov dolgo kopensko mejo z Rusijo na skrajnem severu.
20. 1. 2026 | 13:15
13:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Prali denar prek računa občanke! Slovensko podjetje ostalo brez črpalk in več kot 300.000 evrov

S PU Celje sporočajo, da so obravnavali dve spletni goljufiji.
20. 1. 2026 | 13:05
13:04
Šport  |  Športni trači
NI ŠLO, PA SO JIH POKASIRALI

Takole je rokometni selektor izgubil živce: »Alo zbudi se ti, p****!« (VIDEO)

Našim reprezentantom je natresel nekaj krepkih.
20. 1. 2026 | 13:04
12:45
Novice  |  Slovenija
VINARSTVO

Prva slovenska članica v mednarodnem združenju

Pomembno poslanstvo za Puklavec Family Wines.
20. 1. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki