PREVERJAJO OKOLIŠČINE

Panika v Celju! Šest šol prejelo grožnje, tole sporoča policija

Na vse šole so takoj napotili policiste.
Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic/delo
STA, N. P.
 21. 4. 2026 | 12:41
 21. 4. 2026 | 13:19
1:44
Celjski policisti so bili danes obveščeni, da je šest osnovnih šol na območju Celja prejelo sporočila z grožnjami. Po navedbah policije objava ni bila usmerjena proti nobeni konkretni šoli ali osebi, so pa na vse šole, ki so prejele tovrstna sporočila, takoj napotili policiste z namenom spremljanja varnostno relevantnih dogodkov. Včeraj so sicer grožnje prejele tudi nekatere šole v hrvaški prestolnici, kot smo že poročali.

Na Hrvaškem zaradi groženj z bombo evakuirali več šol

Po navedbah Policijske uprave Celje se policija na vsak tak primer odzove nemudoma in izvede vse nujne ukrepe za ugotavljanje izvora sporočila ter resnosti groženj. »Ob tem preverimo vse okoliščine, ukrepamo v okviru svojih pristojnosti ter o ugotovitvah obveščamo pristojne službe,« so navedli v sporočilu. Kot so izpostavili, na policiji tovrstne dogodke sistematično beležijo, povezujejo in analizirajo, kar jim omogoča prepoznavanje morebitnih vzorcev ter teritorialno in vsebinsko povezanih varnostnih pojavov.

»Na podlagi teh ugotovitev načrtujemo nadaljnje aktivnosti in dnevno ocenjujemo varnostne razmere ter prilagajamo ukrepe za zagotavljanje najvišje možne ravni varnosti. V konkretnem primeru so bile na podlagi zbranih informacij grožnje ocenjene kot nizke,« so poudarili. Med ključne ukrepe po navedbah policije sodi tudi tesno sodelovanje s šolami ter izvajanje aktivnosti za zagotavljanje varnosti otrok v širšem šolskem prostoru. »Naš skupni cilj je zagotoviti občutek varnosti vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,« so še navedli.

Več iz teme

policijašolaCeljegrožnjevarnostnasilje v šoliosnovna šolaincidentnasiljepreiskava
ZADNJE NOVICE
13:51
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

VIDEO: Z vrtnarjenjem si služita kruh – brez pisarne in šefa

Kako iz vrtnarjenja ustvariti posel? Ana Kaker in Jan Avsenik v Deloindom podkastu o podjetništvu, samooskrbi, izzivih in življenju z naravo brez olepševanja.
Nina Štajner21. 4. 2026 | 13:51
13:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRI BELEM DNEVU

Nasilen obračun v romskem naselju Žabjak! Ena oseba v bolnišnici, šlo naj bi za spor zaradi dolgov (FOTO)

Do incidenta naj bi prišlo, ko je moški prišel izterjat svoj dolg.
21. 4. 2026 | 13:50
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOZNANJA

Pretresljiva družinska zgodba: legendarna pevka sploh ni vedela, da ima vnukinjo

Novice, da ima potomko, se je razveselila.
21. 4. 2026 | 13:25
13:14
Novice  |  Slovenija
KMETIJSKA MEHANIZACIJA

V Sloveniji ima vsak 17. državljan traktor, v Pomurju jih je še več

Registriranih traktorjev je še enkrat več, kot jih je bilo leta 2000.
21. 4. 2026 | 13:14
13:14
Šport  |  Odmevi
RAZKRIVAMO

Nove srhljive podrobnosti nesreče Roberta Kranjca: prevozil dobrih 13 kilometrov, nato pa ...

Izkušeni kolesar je na usodni dan postavil svoj osebni hitrostni rekord. Na najhitrejšem odseku je presegel hitrost 58 kilometrov na uro, povprečno pa je vozil 37 kilometrov na uro.
21. 4. 2026 | 13:14
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
RAVNATELJICA GLASBENE ŠOLE

Nataša Cetinski verjame, da je glasba pot osebnega razvoja: »Otroci skozi glasbo rastejo kot ljudje« (Suzy)

Z dolgoletnimi izkušnjami uči, da se skozi glasbo ne razvijajo le posluh in ritem, temveč tudi značaj, samozavest in notranja motivacija.
Mateja Blažič21. 4. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
