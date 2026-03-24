Panika v Lenartu! Otrok ujet v zaklenjenem avtomobilu

Iz Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da so danes morali posredovati gasilci PGD Lenart. Ob 9.32 uri so namreč na Maistrovi ulici v Lenartu iz zaklenjenega vozila s tehničnim posegom rešili otroka in ga izročili mami. Niso pa poročali, ali se je otrok sam zaklenil v vozilo, k sreči pa tokrat še ni vročine, ki bi lahko ogrozila živo bitje v vozilu.

Ob takšnih dogodkih Policija Slovenije opozarja, da je treba ukrepati hitro in preudarno. Če opazite otroka ali žival, zaprto v vozilu, nemudoma pokličite številko 112 ali 113. Če je otrok vidno v stiski (pregret, neodziven), je treba ukrepati takoj, in po potrebi tudi razbiti steklo, da se preprečijo hujše posledice.

Policija poudarja, da se temperatura v zaprtem vozilu lahko zelo hitro dvigne, tudi v zmernem vremenu, zato otroka ali živali nikoli ne puščamo samih v avtomobilu – niti za kratek čas. Prav tako svetujejo, da vozniki pred zapiranjem vozila vedno preverijo notranjost in poskrbijo, da imajo ključe pri sebi, saj lahko že trenutek nepazljivosti vodi v nevarno situacijo.