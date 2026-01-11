  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NUJNA VEST

V ŽIVO: Panika v Ljubljani: udrl se je led in pogoltnil dva drsalca, med reševanjem se je udrlo še gasilcem (FOTO in VIDEO)

V Koseški bajer v Ljubljani sta danes dopoldan padli dve osebi, ko se je pod njima udrl led. Šlo naj bi za mlajša drsalca. Zgodilo se je približno ob pol enajstih, nam je sporočil bralec, ki je bil na prizorišču dogajanja.
Mlada drsalca, ki se jima je udrl led, so iz vode še pred prihodom reševalcev potegnili mimoidoči. FOTO: očividec Sandi
Mlada drsalca, ki se jima je udrl led, so iz vode še pred prihodom reševalcev potegnili mimoidoči. FOTO: očividec Sandi
E. N.
 11. 1. 2026 | 11:36
 11. 1. 2026 | 12:51
4:28
A+A-

Ljubljano je v nedeljskih jutranjih urah pretresla skorajšnja tragedija. Dva človeka na Koseškem bajerju, po informacijah očividcev naj bi šlo za mlajša moškega in žensko, sta na južni strani padla v vodo, potem ko se jima je udrl led pod nogami. Iz ledeno mrzle vode so ju rešili mimoidoči, nam je povedal očividec Primož. Agencija STA dodaja, da so na kraju nesreče posredovali reševalci, ki ju poskušajo ogreti, prišli pa so tudi policisti in gasilci. Po navedbah očividca sta osebi na ledu drsali. 

Kaj pravijo na PU Ljubljana?

»Danes, okoli 10.30, smo bili obveščeni, da sta dve osebi na Koseškem bajerju padli v vodo. Po do sedaj znanih podatkih sta moški in ženska drsala po bajerju, kjer se jima je vdrl led in sta zaradi omenjenega padla v vodo iz katere sta ju s pomočjo vrvi rešila občana. V dogodku naj se ne bi poškodovala, sta pa bila zaradi suma podhladitve odpeljana na pregled v zdravstveno ustanovo. Policisti še preverjajo vse okoliščine dogodka in bodo v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali.«

Takole je potekalo reševanje:

Mlada drsalca, ki se jima je udrl led, so iz vode še pred prihodom reševalcev potegnili mimoidoči. FOTO: očividec Sandi
Mlada drsalca, ki se jima je udrl led, so iz vode še pred prihodom reševalcev potegnili mimoidoči. FOTO: očividec Sandi

Očividec Primož nam je poslal tudi več videoposnetkov:

Zdaj je znanih več informacij o dogodku: tudi gasilci so z vso opremo popadali v vodo!

Gasilska brigada Ljubljana je ob 10.34 dobila klic, da sta v Koseški bajer padli dve osebi, zato so takoj odšli na intervencijo, je za STA povedal vodja intervencije Blaž Kovač. Ko so prišli gasilci, je mimoidoči z reševalno vrvjo obe osebi že rešil na kopno, kjer so ju po prihodu poskušali ogreti in ju po pol ure odnesli v reševalno vozilo. Kovač je ob tem pozval sprehajalce, naj ne hodijo na led, ki je pri teh temperaturah pretanek in zato nevaren za sprehajanje in športne aktivnosti, kot je igranje hokeja. »Led je tanek, spreminja se, zato je velika nevarnost, da se bo udrl,« je opozoril Kovač. Tudi gasilci so z vso reševalno opremo padli v vodo, ker pa so izkušeni reševalci, se po njegovih besedah znajo rešiti iz take situacije.

Kovač tako v primeru, da padete skozi led v vodo, svetuje, da poskusite dati roke nad gladino in doseči čim večjo površino ledu, da se vsaj obdržite na površini, če je nemogoče splezati iz vode. »Na srečo se je danes srečno končalo,« je zaključil Kovač in pozval vse, naj drsajo na drsališčih.

Led je neenakomeren in varljiv, pazite na otroke!

Strokovnjaki opozarjajo: če led ni vsaj 10 centimetrov debel in če ni uradno dovoljen za hojo ali drsanje, je bolje ostati na varnem – na kopnem. Pozimi zamrznjeni bajerji, ribniki in manjša jezera delujejo kot idilična kulisa za sprehod, drsanje ali bližnjica čez vodo. A lepota je pogosto varljiva. Hoja po slabo zaledenelih vodnih površinah je lahko smrtno nevarna. Debelina ledu je pozimi zelo neenakomerna. Na mestih, kjer v vodo pritekajo izviri, potoki ali kjer se zadržujejo ribe in vodne rastline, je led bistveno tanjši, kot se zdi. Še posebno nevarni so toplejši dnevi, ko se led od zgoraj zmehča, spodaj pa ostane krhek in nepredvidljiv. Že teža odrasle osebe ali otroka lahko povzroči, da led nenadoma popusti. 

Padec v ledeno vodo za telo pomeni hud temperaturni šok. Telo v nekaj sekundah izgubi toploto, mišice otrpnejo, dihanje postane neobvladljivo. Reševanje iz mrzle vode je izjemno težko, tudi za dobro telesno pripravljene ljudi. Vsaka minuta lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Posebno pozornost velja nameniti otrokom in hišnim ljubljenčkom, ki jih zamrznjena površina pogosto privlači kot prostor za igro. Odrasli morajo biti zgled in jasno opozarjati, da hoja ali drsanje po naravnih vodnih površinah ni varno, razen če so uradno preverjene in dovolj zaledenene. 

Ste bili na prizorišču dogajanja ali imate za nas zanimivo informacijo? Pišite nam!

Več iz teme

bajerUGCLjubljanaKoseški bajerzimanesrečaled
ZADNJE NOVICE
12:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI

Znano, kaj se dogaja z mladoletnim dijakom, ki je z nožem porezal dijakinjo

V ponedeljek bo pouk na na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota v Rakičanu potekal po urniku. Ravnateljica šole Zlatka Lebar bodo dijakom v prihodnjem tednu zagotovili strokovno psihološko pomoč.
11. 1. 2026 | 12:49
11:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
NUJNA VEST

V ŽIVO: Panika v Ljubljani: udrl se je led in pogoltnil dva drsalca, med reševanjem se je udrlo še gasilcem (FOTO in VIDEO)

V Koseški bajer v Ljubljani sta danes dopoldan padli dve osebi, ko se je pod njima udrl led. Šlo naj bi za mlajša drsalca. Zgodilo se je približno ob pol enajstih, nam je sporočil bralec, ki je bil na prizorišču dogajanja.
11. 1. 2026 | 11:36
11:25
Bulvar  |  Tuji trači
V SLOVO

Umrl Bob Weir, soustanovitelj legendarne skupine Grateful Dead

Skupina je leta 1994 je vstopila v Dvorano slavnih rock’n’rolla, leta 2007 pa prejela grammyja za življenjsko delo.
11. 1. 2026 | 11:25
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
STOLETNE JASLICE

Sveta vrata so ključna

Kipar z motorno žago Vlado Cencel je v šentiljski cerkvi ustvaril jaslice, ki so pot vere. Skupaj z mladimi jih je oblikoval kot odgovor na sporočilo svetega leta – romanje upanja.
Drago Perko11. 1. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Polet
SMUČARSKI TEK V GLAVNEM MESTU

Kje v Ljubljani lahko tečemo na smučeh

Zimska idila je prispela v Ljubljano! Snežna odeja nudi odlične razmere za tek na smučeh, ki je ena najbolj priljubljenih zimskih rekreacij.
Miroslav Cvjetičanin11. 1. 2026 | 11:00
10:51
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Temperature pod –10 °C: ti znaki kažejo, da je vaš pes že nevarno podhlajen

Kako prepoznati, da psa pozimi zebe? Ob ekstremnem mrazu pod –10 °C bodite pozorni na znake nelagodja in preverite, kako psa zaščititi.
11. 1. 2026 | 10:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki