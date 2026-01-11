V ŽIVO: Panika v Ljubljani: udrl se je led in pogoltnil dva drsalca, med reševanjem se je udrlo še gasilcem (FOTO in VIDEO)

Ljubljano je v nedeljskih jutranjih urah pretresla skorajšnja tragedija. Dva človeka na Koseškem bajerju, po informacijah očividcev naj bi šlo za mlajša moškega in žensko, sta na južni strani padla v vodo, potem ko se jima je udrl led pod nogami. Iz ledeno mrzle vode so ju rešili mimoidoči, nam je povedal očividec Primož. Agencija STA dodaja, da so na kraju nesreče posredovali reševalci, ki ju poskušajo ogreti, prišli pa so tudi policisti in gasilci. Po navedbah očividca sta osebi na ledu drsali.

Kaj pravijo na PU Ljubljana? »Danes, okoli 10.30, smo bili obveščeni, da sta dve osebi na Koseškem bajerju padli v vodo. Po do sedaj znanih podatkih sta moški in ženska drsala po bajerju, kjer se jima je vdrl led in sta zaradi omenjenega padla v vodo iz katere sta ju s pomočjo vrvi rešila občana. V dogodku naj se ne bi poškodovala, sta pa bila zaradi suma podhladitve odpeljana na pregled v zdravstveno ustanovo. Policisti še preverjajo vse okoliščine dogodka in bodo v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali.«

Takole je potekalo reševanje:

Mlada drsalca, ki se jima je udrl led, so iz vode še pred prihodom reševalcev potegnili mimoidoči. FOTO: očividec Sandi

Očividec Primož nam je poslal tudi več videoposnetkov:

Zdaj je znanih več informacij o dogodku: tudi gasilci so z vso opremo popadali v vodo!

Gasilska brigada Ljubljana je ob 10.34 dobila klic, da sta v Koseški bajer padli dve osebi, zato so takoj odšli na intervencijo, je za STA povedal vodja intervencije Blaž Kovač. Ko so prišli gasilci, je mimoidoči z reševalno vrvjo obe osebi že rešil na kopno, kjer so ju po prihodu poskušali ogreti in ju po pol ure odnesli v reševalno vozilo. Kovač je ob tem pozval sprehajalce, naj ne hodijo na led, ki je pri teh temperaturah pretanek in zato nevaren za sprehajanje in športne aktivnosti, kot je igranje hokeja. »Led je tanek, spreminja se, zato je velika nevarnost, da se bo udrl,« je opozoril Kovač. Tudi gasilci so z vso reševalno opremo padli v vodo, ker pa so izkušeni reševalci, se po njegovih besedah znajo rešiti iz take situacije.

Kovač tako v primeru, da padete skozi led v vodo, svetuje, da poskusite dati roke nad gladino in doseči čim večjo površino ledu, da se vsaj obdržite na površini, če je nemogoče splezati iz vode. »Na srečo se je danes srečno končalo,« je zaključil Kovač in pozval vse, naj drsajo na drsališčih.

Led je neenakomeren in varljiv, pazite na otroke!

Strokovnjaki opozarjajo: če led ni vsaj 10 centimetrov debel in če ni uradno dovoljen za hojo ali drsanje, je bolje ostati na varnem – na kopnem. Pozimi zamrznjeni bajerji, ribniki in manjša jezera delujejo kot idilična kulisa za sprehod, drsanje ali bližnjica čez vodo. A lepota je pogosto varljiva. Hoja po slabo zaledenelih vodnih površinah je lahko smrtno nevarna. Debelina ledu je pozimi zelo neenakomerna. Na mestih, kjer v vodo pritekajo izviri, potoki ali kjer se zadržujejo ribe in vodne rastline, je led bistveno tanjši, kot se zdi. Še posebno nevarni so toplejši dnevi, ko se led od zgoraj zmehča, spodaj pa ostane krhek in nepredvidljiv. Že teža odrasle osebe ali otroka lahko povzroči, da led nenadoma popusti.

Padec v ledeno vodo za telo pomeni hud temperaturni šok. Telo v nekaj sekundah izgubi toploto, mišice otrpnejo, dihanje postane neobvladljivo. Reševanje iz mrzle vode je izjemno težko, tudi za dobro telesno pripravljene ljudi. Vsaka minuta lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo. Posebno pozornost velja nameniti otrokom in hišnim ljubljenčkom, ki jih zamrznjena površina pogosto privlači kot prostor za igro. Odrasli morajo biti zgled in jasno opozarjati, da hoja ali drsanje po naravnih vodnih površinah ni varno, razen če so uradno preverjene in dovolj zaledenene.

Ste bili na prizorišču dogajanja ali imate za nas zanimivo informacijo? Pišite nam!