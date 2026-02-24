Panika v Mariboru: stanovalci ujeti na gorečem podstrešju, sledilo dramatično reševanje z balkona

V torek, 24. februarja 2026, nekaj po 8. uri zjutraj je v Mariboru izbruhnil požar, ki bi se lahko končal precej bolj tragično. Ob 8.18 je zagorelo v podstrešnem stanovanju večstanovanjskega objekta na Industrijski ulici, gost dim pa je hitro napolnil prostore in ogrozil stanovalce. Na kraj dogodka so nemudoma prihiteli gasilci JZ GB Maribor, PGD Maribor-mesto in PGD Pobrežje, ki so začeli intenzivno gasiti. Enega izmed stanovalcev so morali gasilci reševati z avtolestvijo neposredno z balkona. Zaradi vdihavanja dima je potreboval zdravniško pomoč in bil predan v oskrbo reševalcem NMP Maribor. Z isto avtolestvijo so evakuirali še dve osebi, ki pa na srečo nista utrpeli poškodb in nista potrebovali nadaljnje oskrbe.

Gasilci so požar hitro lokalizirali in pogasili, nato pa zaradi specifične konstrukcije stropov izvedli dodatne varnostne ukrepe. V prizadetem stanovanju so odstranili del stropa, na podstrešju pa del poda, da bi preverili, ali se je ogenj razširil v konstrukcijo objekta. Celotno stavbo so prezračili in temeljito pregledali, gasilci PGD Maribor-mesto pa so ostali na požarni straži, da bi preprečili morebitni ponovni vžig.

Kako ravnati ob požaru?

Ob takšnih dogodkih pristojni opozarjajo, da so prve minute ključne. Ob požaru svetujejo:

Takoj pokličite številko 112.

Če je mogoče, zapustite objekt in za seboj zaprite vrata.

Ne uporabljajte dvigala.

V zadimljenem prostoru se gibajte pri tleh.

Ne vračajte se po osebne predmete.

Če izhoda ni mogoče varno uporabiti, se umaknite na balkon ali k oknu in počakajte na pomoč.

Dogodek je še en opomin, kako hitro lahko pride do nevarne situacije in kako pomembni so hitra reakcija, prisebnost ter pravilno ravnanje ob požaru.