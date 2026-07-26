Panika v portoroškem hotelu: skrivnostni vsiljivec neupravičeno vstopal v sobe

V enem od portoroških hotelov je v petek, 24. julija, zavladal preplah. Policisti so prejeli prijavo o sumu kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja, potem ko se je neznani storilec neupravičeno sprehajal po hotelskih sobah.

Kot so ugotovili policisti na kraju dogodka, je neznanec poskušal vstopiti v več sob. Njegov pohod pa se je hitro zaključil pri eni izmed njih. Storilec je najprej potrkal na vrata, in ker mu gost ni odgovoril oziroma odprl, je v sobo vstopil kar sam. Tam pa ga je pričakalo neprijetno presenečenje: gost je bil namreč v sobi. Ko je nepridiprav zagledal stanovalca, se je prestrašil in nemudoma pobegnil s kraja. Gost je o nesprejemljivem obisku takoj obvestil osebje hotela, to pa je sprožilo preverjanje upravičenosti vstopov v sobe ter poklicalo policijo.

Policisti primer intenzivno preverjajo in zbirajo informacije o drznem neznancu.