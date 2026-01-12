Par rešili iz ledenega bajerja: »Slišali smo krike, ljudje so vzklikali, nekdo je tam« (FOTO)

REŠEVANJE IZ KOSEŠKEGA BAJERJA

Pod mlajšima drsalcema se je dopoldne v Ljubljani udrl led. Z vrvjo so ju potegnili na kopno, odnesla sta jo brez poškodb.

Zimska idila kar vabi ljudi k snežnim radostim, kot je drsanje. To je priljubljena oblika zabave tudi mladih, ki živijo v bližini Koseškega bajerja v Ljubljani. Na zaledeneli površini drsalcev kljub tabli mestne občine, ki občane obvešča, da je drsanje tam prepovedano, v zimskih mesecih ne primanjkuje in tudi to nedeljo se jih je po zamrznjeni površini podilo kakih deset. A dvema se takšno preizkušanje sreče ni obneslo: mlajša moški in ženska sta nekaj po deseti uri med drsanjem v bližini luknje na ledeni plošči nenadoma začutila, da se jima tla pod nogami udirajo. Kljub trudu, da bi ubežala ...