Parkirala je avtomobil, nato ji je sledil v stanovanje: 72-letnik razbijal in žalil mlado sosedo

V Ilirski Bistrici je prišlo do spora med sosedoma, ki se je začel zaradi parkiranega vozila, nato pa se stopnjeval do vstopa v stanovanje in žaljenja stanovalke. V torek ob 11.37 so bili policisti Policijske postaje Ilirska Bistrica obveščeni o sporu med sosedoma v stanovanjskem bloku. Po zbranih obvestilih je do spora zaradi parkiranega vozila prišlo med 72-letnim moškim in 21-letno žensko. Ženska je po parkiranju vozila odšla v svoje stanovanje. Moški ji je sledil in vstopil v njeno stanovanje, nato pa pred vrati kopalnice razbijal in jo žalil. Zaradi njegovega ravnanja se je ženska počutila prestrašeno in prizadeto.

Policisti so zoper moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o varstvu javnega reda in miru, je sporočila Loris Čendak, vodja Sektorja uniformirane policije Policijske uprave Koper.

Kaj svetuje policija v podobnih primerih?

Spori med sosedi zaradi parkiranja, hrupa ali drugih vsakodnevnih nesoglasij se lahko hitro zaostrijo. Policija svetuje, da ljudje v takšnih situacijah ravnajo mirno in se izogibajo dejanjem, ki bi lahko ogrozila njihovo varnost.

Ne stopnjujte spora in se umaknite. Če pogovor postane žaljiv, grozeč ali agresiven, ga prekinite. Ne odgovarjajte z žaljivkami in ne poskušajte fizično obračunavati s sosedom. Ne vstopajte v tuje stanovanje brez dovoljenja. Tudi če menite, da vam je sosed storil krivico, to ne daje pravice, da mu sledite v stanovanje ali ga tam zastrašujete. Če oseba vstopi v vaše stanovanje proti vaši volji, se ne izpostavljajte dodatni nevarnosti. Ob grožnjah ali nasilnem vedenju pokličite policijo. Če se počutite ogroženi, če nekdo nasilno vstopi v stanovanje, razbija ali vam grozi, pokličite številko 113. Policiji povejte, kaj se dogaja, kje ste in ali je oseba še vedno v vašem stanovanju. Zabeležite dogodek in shranite dokaze. Če je varno, si zapišite čas, kraj in potek dogodka. Shranite morebitna sporočila, fotografije poškodb ali poškodovane lastnine ter podatke prič. Dokazov ne zbirajte na način, ki bi vas dodatno ogrozil. Parkirne spore rešujte po ustrezni poti. Če je vozilo nepravilno parkirano ali ovira dostop, se obrnite na upravljavca parkirišča, pristojno občinsko službo ali policijo, kadar gre za kršitev, ki je v njeni pristojnosti. Samovoljno obračunavanje s sosedom ni rešitev.

Kdaj poklicati 113?

Številko 113 pokličite, kadar potrebujete takojšnje posredovanje policije, zlasti če:

vam nekdo grozi ali vas zastrašuje;

oseba proti vaši volji vstopi v stanovanje ali noče oditi;

nekdo razbija, napada ali se vede nasilno;

se bojite, da bi se spor lahko končal s fizičnim nasiljem.

Če neposredne nevarnosti ni, lahko dogodek prijavite policiji tudi pozneje. Policija bo glede na okoliščine presodila, ali gre za prekršek ali sum kaznivega dejanja.