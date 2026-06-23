Partnerico tepel in ji grozil, da jo bo ubil: brežiški policisti hitro ukrepali

Brežiški policisti so bili v ponedeljek okoli 18. ure obveščeni o nasilju v družini na območju Brežic. Na prijavo so se odzvali takoj in zavarovali žrtev ter začeli z zbiranjem obvestil o okoliščinah dogodka. Kot so ugotovili, je osumljenec nad svojo zakonsko partnerico izvajal fizično in psihično nasilje, obenem pa ji grozil, da jo bo ubil. Policisti so ob tem ukrepali hitro in odločno.

Osumljencu so izrekli ukrep prepovedi približevanja, nato pa so ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi ugotovljenih kaznivih ravnanj bodo zoper njega na pristojno sodišče podali kazensko ovadbo.

Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in razjasnjevanjem vseh okoliščin primera.