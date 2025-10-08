Partnerki pokojnih bratov sta se odpravili v Slovenijo, a sta se kmalu obrnili nazaj, ko sta izvedeli ...

V nedeljo okrog desete ure zjutraj je skupino sedmih hrvaških alpinistov v Julijskih Alpah presenetil snežni plaz. Med žrtvami sta bila brata Kovač in njun prijatelj Mario Boko iz Solina. Preostali štirje člani skupine so v šoku poklicali pomoč in nemočno gledali, kako njihovi prijatelji izginjajo pod snegom.

Gorski reševalci so se takoj podali v nevarno akcijo iskanja, pri tem pa tvegali lastna življenja. Pod več tonami snega so našli njihova trupla – eno v nedeljo popoldne, dve pa naslednji dan.

Družinski člani so jih poskušali poklicati po telefonu, vendar se nihče ni oglasil. Upanje je trajalo, dokler niso iz snega izvlekli njihova telesa. Reševalci so s pomočjo teh klicev določili natančno lokacijo, kjer so pozneje našli žrtve.

Bližnji prijatelj pokojnih bratov Kovačev je ganjeno povedal: »Nesebično sta delila svojo dobroto. To je neizmeren izguba in velika žalost za naš kraj. Če pridete na pogreb, boste razumeli, o čem govorim. O njiju bi lahko govoril ure in ure, vedno pa bi ponavljal isto – kako izjemno dobra človeka sta bila. Kdor ju ni poznal, tega težko razume. Žal ju nihče več ne bo mogel spoznati. To je res ogromen udarec za nas,« je povedal prijatelj tragično umrlih planincev Roka in Andrije Kovača, ki je z njima odraščal in prijateljeval.

To je prava tragedija

»Domačina sta bila, živela ob morju, vsi sta ju poznali. Prvovrstna človeka, vedno pripravljena pomagati. Takšnih danes skoraj ni več. Nesebično sta pomagala drugim, sodelovala v humanitarnih akcijah, hodila k mašam in pomagala pri naši Bratovščini svetega Ivana – pri procesijah in ljudskih praznovanjih. Oče poje v cerkvenem zboru. To je prava tragedija,« pove pretreseni znanec.

Doda, da imata še tretjega brata, ki je pomorščak. »Načrtovali so, da ga ob vrnitvi iz Slovenije poberejo na Krku in nato skupaj nadaljujejo pot do Kaštela. Eden se je poročil julija, drugi pa bi se moral po novem letu. Toliko nesrečnih okoliščin …Ko so domači slišali novico o plazu in ju niso več mogli priklicati, so slutili najhujše.«

»Soprogo enega pokojnega in dekle drugega je v Slovenijo peljal njun bratranec. Ko so se odpravili na pot, še ni bilo jasno, ali sta živa ali ne. Med potjo pa jih je doletela tragična novica, da sta prav onadva med preminulimi. To jih je pretreslo do te mere, da so se vrniti nazaj domov. Eden od njiju je le uro pred tem poklical starše in jim povedal, da odhajajo. Ko je nato prišla novica o plazu in ker se nista več oglašala, so se začeli pojavljati strahovi, da sta med žrtvami. »Težko si je sploh predstavljati takšno situacijo,« pripoveduje njihov znanec.

Delala sta skupaj, pomagala vsem

Brata Kovač sta bila vedno skupaj, bila sta prijatelja in sodelavca. Delala sta v manjšem podjetju za elektroinštalacije Balan-elektro, ki ga je lani ustanovil starejši, Rok.

Pred tem je nekaj let delal v Nemčiji, nato pa se vrnil domov. »Vedno sta bila pripravljena pomagati – po delu sta igrala nogomet in bila na voljo vsakomur,« pove prijatelj.

Žalovanje v Kaštelih in Solinu

Kaštelski župan Denis Ivanović je napovedal, da bo mesto razglasilo dan žalovanja, ko bodo trupla pripeljali iz Slovenije. V ljubljanski bolnišnici so že opravili obdukcijo, po kateri bodo telesa prepeljali v domovino, kjer jih bodo pospremili na zadnji poti.

Velika žalost vlada tudi v Solinu, kjer je živel tretji umrli alpinist, 38-letni Mario Boko, član planinskega društva Mosor.

Iz Planinskega doma Umberto Girometta so sporočili: »Globoko nas je prizadela vest, da je Mario, naš prijatelj in sodelavec, izgubil življenje. Bil je človek, ki je vedno pomagal – pri obnovi doma, pri donacijah, pri osvetlitvi prostorov. Iskreno sočustvujemo z družinami in prijatelji vseh žrtev. Počivaj v miru, prijatelj.«

Humanitarec in oče dveh otrok

Mario je bil izjemno dejaven v humanitarnem delu. Soorganiziral je akcijo »O la la, večerje za brezdomce.«, kjer so skupaj s planinci pripravljali obroke za ljudi brez doma. Bil je oče dveh otrok in nekdanji judoist kluba Student.

Trener Nenad Maleš ga opisuje: »Bil je izjemen fant – kulturen, vesel, spoštljiv. Ko je zapustil judo, je svojo strast prenesel v gore. O njem lahko rečem samo dobro.«

Reševalci tvegali življenje

Gorski reševalec Sašo Dudić je opisal dramatično akcijo iskanja pogrešanih planincev. Ko je prvi našel telo, je območje znova zasul nov plaz in ogrozil tudi reševalce. V pretresljivem pričevanju je govoril o napornih razmerah, globokem snegu, strahu in pogumu svoje ekipe, ki je kljub nevarnosti nadaljevala iskanje. »Takšne akcije so izjemno tvegane in čustveno izčrpavajoče,« je dejal in izrekel iskreno sožalje družinam umrlih, poroča Jutranji list.