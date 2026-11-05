Rezila v pasjih priboljških: v Litiji so že večkrat nastavili klobase z rezili

ŠOK

Ob sprehajalni poti tudi podganji strup.

V zadnjih dneh oktobra smo poročali o strahu med lastniki psov v Litiji, potem ko so na družbenih omrežjih zakrožila opozorila o neznancu, ki naj bi v okolici trafike pri tamkajšnji trgovini odvrgel več pasjih priboljškov, napolnjenih z ostrimi predmeti in rezili. Nevarne pasti ne ogrožajo le živali, temveč tudi majhne otroke. Da to ni osamljen primer, potrjuje tudi avtor prvotne objave na Facebooku. Za Slovenske novice je povedal, da so se podobne pasti kmalu pojavile še na drugi lokaciji. »Dva dni po objavi je znanka s svojim kužkom zasledila pasti istega tipa. Od takrat na srečo nismo ...