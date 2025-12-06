Patrik je Stefanie v ogromnem turkiznem kovčku najprej zakopal na babičinem vrtu

ZLOČIN, KOT GA NE POMNIJO

Na dan so prišle nove srhljive podrobnosti umora 31-letne avstrijske vplivnice. Preiskovalci pravijo, da še vedno preiskujejo najmanj dve osebi.

Ko je kazalo, da se bodo razkritja okoli pokojne graške vplivnice Stefanie Pieper vendarle umirila, so iz preiskovalnih logov prišle nove informacije, ki pojasnjujejo dogajanje usodne nedelje, ko je nesrečnici vzel življenje 31-letni Slovenec Patrik Meglič. Po zadnjih navedbah iz preiskave femicida ter nadaljnjem skrivanju trupla v Sloveniji, ki jih prinaša avstrijski dnevnik Heute, naj bi Patrik v enem samem dnevu kar dvakrat zakopal mrtvo bivše dekle. Patrik in Stefanie naj bi se v sobotnem večeru srečala v klubu v okolici graške opere. Srečanje se je zgodilo po njuni prekinitvi razmerja ...