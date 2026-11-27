Stol na zatožni klopi graškega sodišča je pripravljen. Nanj je danes sedel 31-letni Slovenec Patrik Meglič, ki se mora pred avstrijskimi sodniki zagovarjati zaradi obtožbe umora 32-letne vplivnice in vizažistke Stefanie Pieper. Primer, ki je pretresel tako Avstrijo kot Slovenijo, prihaja pred sodišče, Megliču pa v primeru obsodbe grozi tudi dosmrtna zaporna kazen.

Na deželnem sodišču za kazenske zadeve v Gradcu se tako začenja odmeven sodni proces, v katerem bodo poskušali razjasniti okoliščine smrti mlade Avstrijke in dogajanje, ki je sledilo. Na prizorišču je tudi naš novinar Andrej Bedek, ki spremlja dogajanje v sodni dvorani ter nas sproti obvešča o vseh pomembnih podrobnostih. Kaj bo povedal obtoženi, kakšen bo potek obravnave in katere informacije bodo razkrili na sodišču? Spremljajte nas, dogajanje iz Gradca spremljamo v živo.

Pozornost avstrijskih medijev vzbuja tudi dejstvo, da Meglič tik pred začetkom sojenja zamenjal odvetnika. FOTO: Andrej Bedek

10.50 – Meglič vztraja, da je šlo za nesrečo: »Prijem je bil premočen«

Naš novinar Andrej Bedek, ki spremlja sojenje v Gradcu, poroča, da Patrik Meglič v zagovoru vztraja, da Stefanie Pieper ni namerno umoril, temveč da jo je želel rešiti. Po njegovih besedah sta imela usodnega jutra spolni odnos, nato pa naj bi se med njima znova pojavilo ljubosumje. Približno tri tedne pred tragičnim dogodkom naj bi sicer dokončno končal njuno razmerje.

Meglič trdi, da je Stefanie po spolnem odnosu odšla v kuhinjo, vzela nož in zagrozila, da se bo ubila. Ko naj bi ji ga poskušal vzeti, naj bi uporabil prijem iz jiu-jitsa. Kot je pojasnil, je bil prijem premočen, kar naj bi povzročilo tragičen razplet.

FOTO: Andrej Bedek

O njegovi usodi odloča 11-članska porota, v kateri je sedem moških in štiri ženske. Kot s prizorišča še poroča Andrej Bedek, je zanimanje za sojenje veliko: v sodni dvorani je približno 20 predstavnikov medijev, med njimi novinarji, fotografi in snemalci, dogajanje pa spremlja še okoli 70 obiskovalcev.

FOTO: Andrej Bedek

10.00 Zanimanje za proces je veliko

Na galeriji sodne dvorane so se zbrali obiskovalci in predstavniki javnosti, ki spremljajo odmevno sojenje Patriku Megliču. Zanimanje za proces je veliko.

FOTO: Andrej Bedek

9.30 Začetek sojenja

Ob 9.30 se na deželnem sodišču v Gradcu v Avstriji začenja sojenje 31-letnemu Patriku Megliču, obtoženemu umora 32-letne Stefanie Pieper. Meglič je na sodišče prispel v spremstvu oboroženih policistov.

FOTO: Andrej Bedek

Kaj se je zgodilo s Stefanie Pieper?

FOTO: Andrej Bedek

Meglič je pred tragedijo živel v Gradcu, kjer je delal kot natakar, po poročanju avstrijskih medijev pa naj bi bil tudi študent. S Stefanie Pieper sta bila v partnerskem razmerju, Slovenec pa se je preselil k njej. Njuna zveza se je jeseni lani končala, ko mu je Avstrijka sporočila, da ne želi več nadaljevati skupnega življenja. Po obtožnici se je Meglič 23. novembra znova pojavil na njenem domu. Med prepirom naj bi jo napadel z nožem in zadavil. Njeno truplo naj bi nato spravil v turkizni kovček, ga odpeljal v Slovenijo in najprej zakopal na vrtu babičine hiše v Trničah. Truplo je pozneje izkopal, ga večkrat prestavil in nazadnje zakopal v gozdu v bližini pokopališča v Majšperku.

Slovenec umor zanika, priznava pa, da je truplo spravil v kovček in ga odpeljal v Slovenijo, kjer ga je zakopal. Preiskovalcem naj bi zatrjeval, da je bila smrt njegove nekdanje partnerice nesreča. Po njegovi različici naj bi med prepirom Stefanie sama pograbila kuhinjski nož in se poškodovala, ko pa ji ga je poskušal vzeti, naj bi jo skušal rešiti pred hudo krvavitvijo. Obdukcija je pokazala, da je Avstrijka umrla zaradi močnega pritiska na vrat oziroma zadušitve. Ugotovili so tudi poškodbe na glavi in vratu, ki naj bi bile povezane z nožem. Še vedno pa je pomembno vprašanje, v kakšnem stanju je bila, ko jo je Meglič spravil v kovček.

Po poročanju avstrijskih medijev naj bi bil v ozadju zločina ranjen ponos in ljubosumje. Meglič naj bi od začetka preiskave vztrajal pri svoji različici dogodkov.

Tik pred sojenjem zamenjal odvetnika

FOTO: Andrej Bedek

Pozornost avstrijskih medijev vzbuja tudi dejstvo, da Meglič tik pred začetkom sojenja zamenjal odvetnika. Doslej ga je zastopala znana avstrijska odvetnica Astrid Wagner, vendar naj bi med njima po več nesoglasjih prišlo do prekinitve sodelovanja. Slovenca naj bi zdaj zastopal drug odvetnik iz Gradca.

Prva obravnava poteka danes, v petek, 27. novembra, nadaljevanje pa je predvideno za ponedeljek, 30. novembra. Obe obravnavi naj bi se po napovedih sodišča začeli ob 9.30 in trajali predvidoma do 19. ure. Zaradi odmevnosti primera na sodišču pričakujejo veliko zanimanje javnosti in medijev. Po napovedih nekaterih avstrijskih medijev bi lahko sodniki sodbo izrekli že v ponedeljek. Kaj se dogaja v sodni dvorani, kakšen je Megličev zagovor in kaj bodo povedale priče?

O njegovi usodi odloča 11-članska porota, v kateri je sedem moških in štiri ženske.

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