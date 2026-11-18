Odmevni primer smrti avstrijske vplivnice in vizažistke Stefanie Pieper, o katerem smo v Slovenskih novicah obširno poročali, bo konec novembra dobil sodno nadaljevanje. Pred deželno kazensko sodišče v Gradcu bo stopil 31-letni slovenski državljan Patrik Meglič, ki mu avstrijsko tožilstvo očita umor nekdanje partnerice in skrunitev njenega trupla. Če ga bodo spoznali za krivega umora, mu grozi od deset do dvajset let zapora ali celo dosmrtna zaporna kazen.

Kot so uradno potrdili na graškem sodišču, se bo sojenje začelo v petek, 27. novembra, nadaljevalo pa v ponedeljek, 30. novembra. Obravnavi bosta oba dneva potekali od 9.30 do 19. ure v veliki porotni dvorani. Zaradi velikega zanimanja javnosti in medijev bodo za novinarje rezervirali posebna mesta, televizijske ekipe pa bodo morale za snemanje pridobiti dovoljenje.

Truplo najprej zakopal na babičinem vrtu

Stefanie Pieper je izginila 23. novembra lani, potem ko se je vrnila z zabave v Gradcu. Za 32-letnico se je izgubila vsaka sled, njeno izginotje pa je sprožilo obsežno iskalno akcijo, ki se je razširila tudi na Slovenijo. Šest dni pozneje so preiskovalci njeno truplo našli v potovalnem kovčku, zakopanem na območju Majšperka. Po navedbah avstrijskega tožilstva naj bi Meglič nekdanjo partnerico v njenem stanovanju v Gradcu močno davil, ji povzročil vbodne rane, nato pa jo stlačil v potovalni kovček. Tega naj bi naložil v avtomobil in odpeljal v Slovenijo, kjer je poskušal prikriti sledi kaznivega dejanja.

Stefanie Pieper FOTO: Posnetek zaslona

Kovček s truplom naj bi najprej zakopal na vrtu svoje babice v vasi Trniče, nato pa ga premestil v gozd v okolici Majšperka. Preiskovalci so pri razjasnjevanju dogodkov med drugim pregledovali tudi posnetke nadzornih kamer, ki so zabeležile njegove prehode državne meje. Čeprav Meglič priznava, da je truplo nekdanje partnerice prepeljal iz Avstrije v Slovenijo in ga zakopal, krivdo za njen umor vztrajno zavrača. Njegova obramba je v preteklosti zatrjevala, da naj bi Stefanie umrla po nesreči, avstrijsko tožilstvo pa je prepričano, da je šlo za namerno dejanje.

Patrik Meglič FOTO: Facebook

Pod drobnogledom tudi brat in očim

Primer je že med preiskavo pretresel javnost na obeh straneh meje, predvsem zaradi okoliščin smrti mlade vplivnice in načina, kako je bilo njeno truplo skrito. Megliča zastopa znana avstrijska odvetnica Astrid Wagner. V preiskavi sta se znašla tudi Megličev brat in očim, za katera so avstrijski preiskovalci sumili, da bi lahko sodelovala pri prevozu oziroma skrivanju trupla. Postopek proti njima so v Avstriji ustavili, saj niso našli dokazov o njunem sodelovanju pri kaznivih dejanjih na avstrijskem ozemlju. Morebitna dejanja, storjena v Sloveniji, pa niso v pristojnosti avstrijskega sodstva.

Stefanie Pieper FOTO: Instagram

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru je 25. septembra prejelo zaprosilo avstrijskih pravosodnih organov za prevzem pregona dveh oseb zaradi suma preprečitve dokazovanja in skrunitve trupla. Takrat odločitev o nadaljnjih postopkih še ni bila sprejeta. Ali se je v zvezi s tem v Sloveniji medtem kaj spremenilo, za zdaj ni potrjeno. Sojenje Megliču se bo tako začelo le nekaj dni po prvi obletnici smrti Stefanie Pieper. Avstrijsko tožilstvo bo moralo pred sodiščem dokazati očitke iz obtožnice, obramba pa bo imela možnost predstaviti svojo različico dogodkov.