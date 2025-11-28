Patrika izročili Avstrijcem, Stefanie še iščejo

Včeraj so v avstrijskih medijih objavili več informacij glede iskanja pogrešane Gradčanke Stefanie Fani Pieper, ki je izginila v nedeljo – z dejanjem pa povezujejo 31-letnega Patrika M. iz okolice Maribora, ki sicer z družino živi v Gradcu. Ena izmed novic je trdila, da je slovenska policija prenehala iskati pogrešano, kar so že dopoldne zanikali z policijske uprave Maribor (PUM): »Navedeno ne drži, tudi danes nadaljujemo z aktivnostmi,« je navedla Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi pri PUM. Slovenska policija naj bi pogrešano skušala izslediti tudi s slednimi psi. Osredotočili pa so se na kraj, kjer ima družina osumljenega hišo in gozd; Patrik naj bi tam preživel otroštvo pred selitvijo z družino čez severno mejo. Danes intenzivne preiskave potekajo na območju policijske postaje Rače.

»Zahtevana oseba je bila danes v dopoldanskem času predana pristojnim organom Republike Avstrije.«

Prav tako pa se je za netočno izkazala informacija, da naj bi na Patrikovih čevljih našli sledi krvi: »Tega ne morem potrditi,« je glede krvavih čevljev odgovoril Fritz Grundnig, glavni inšpektor iz oddelka za medije pri štajerski policiji. Je pa potrdil, da je osumljeni Patrik osebno odprl vrata Fanijinega stanovanja policistom: »Odprl je vrata policijski patrulji in navedel, da je prišel pogledati, kako je z (njenim) psom. Ni pa prijavil njenega izginotja – to naj bi storil nekdo izmed sodelavcev pogrešane vplivnice. Je pa na avstrijsko policijo prišlo več informacij o Patriku, ki jih njihovi organi pregona še vrednotijo.

Patrika so predali avstrijskim preiskovalnim organom potem, ko so z štajerske deželne policijske uprave za njim izdali evropski nalog za prijetje in predajo. FOTO: Lpd Steiermark/Policija

V petkovem dopoldnevu so osumljenega 31-letnika izročili Avstrijcem, ki so ga zahtevali z evropskim pripornim nalogom: »Zahtevana oseba je bila danes v dopoldanskem času predana pristojnim organom Republike Avstrije,« je za Novice potrdila predsednica okrožnega sodišča v Mariboru Jasna Murgel. Sklep o izročitvi je postal pravnomočen že v četrtek – kar pomeni, da se osumljeni ni pritožil. Po navedbah z državnega odvetništva v Gradcu – ki jih prenaša ORF – naj bi Patrika M. pričeli zasliševati že v petkovih popoldanskih urah – zatem pa se bi naj do sobote odločili, ali ga bodo priprli v Avstriji ali ne. Čeprav Stefanie še vedno iščejo, njeni bližnji so vse bolj zaskrbljeni nad njeno usodo.