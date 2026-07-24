Pazite, komu dovolite do hiše: med ogledom za gradbena dela na Brezovici iz hiše odnesli ves nakit

Policisti preiskujejo drzno tatvino, ki se je v sredo okoli 10. ure zgodila na območju Brezovice pri Ljubljani. Tarča storilcev je bil starejši moški, ki sta ga nepridiprava pretentala z dobro znano zvijačo. Po podatkih policije je eden od storilcev oškodovanca zamotil s pogovorom o domnevni izvedbi gradbenih del. Medtem ko je moški govoril z njim pred hišo, je njegov sostorilec neopazno vstopil v hišo in jo pregledal. Lastnika je oškodoval za nekaj sto evrov. Po tatvini sta storilca pobegnila z večjim sivim športnim terencem. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo in zbirajo obvestila.

Policija ponovno svari prav starejše občane

Na Policijski upravi Ljubljana opozarjajo, da je takšnih drznih tatvin vse več, njihove najpogostejše žrtve pa so prav starejši. Storilci se predstavljajo kot delavci, serviserji, zaposleni pri elektro podjetjih, odkupovalci starega železa ali izvajalci različnih del. Medtem ko eden žrtev zvabi stran od hiše in jo zamoti s pogovorom, drugi izkoristi priložnost, vstopi v hišo ter poišče denar, nakit in druge dragocenosti.

Policija občanom svetuje, naj neznancev ne spuščajo z oči, hišo pa vedno zaklenejo, tudi če jo zapustijo le za nekaj trenutkov. Če kljub previdnosti postanejo žrtev takšne tatvine, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113. Poseben poziv namenjajo tudi svojcem in sosedom starejših ljudi, naj jih opozorijo na tovrstne prevare, saj storilci pogosto izkoristijo njihovo zaupanje in jim lahko odnesejo tudi življenjske prihranke.