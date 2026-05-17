Pazite na denarnice! V tem slovenskem kraju so na delu žeparji

Blejski policisti so bili v soboto zgodaj popoldne obveščeni o kar treh drznih tatvinah ob blejskem jezeru. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, so tri tuje obiskovalke med sprehajanjem ob blejskem jezeru v nahrbtniku oziroma torbici pogrešile denarnice, v katerih so imele poleg dokumentov tudi denar. Neznani storilec si je na predrzen način pri eni prilastil okoli 300 evrov gotovine, pri drugi nekaj več kot 200 evrov, pri tretji pa nekaj več kot 100 evrov,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. Policisti o tatvinah še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Žeparstvo je sicer razširjeno povsod po svetu, še posebej radi pa se tovrstni zlikovci zadržujejo na krajih, kjer je veliko ljudi, saj lahko tam bolj neopazno izvršujejo kazniva dejanja. Pogosto gre za organizirane skupine, izurjene za različne zvijače, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali preostale vrednosti, ki jih ima žrtev pri sebi. »Pred žeparji vas lahko varuje le nenehna pozornost na svoje predmete, ki jih imate s seboj. Storilci imajo radi učinek presenečenja in hitrosti, saj tako lažje izkoristijo nepazljivost žrtve,« svarijo policisti.