Pazite se takšnih ponudb, nova prevara na Goriškem: prodajal posodo, odnesel zlatnino

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so včeraj ob 19.18 prejeli obvestilo o prevari, ki se je zgodila dan prej okoli poldneva na območju Šempetra pri Gorici. Neznanec je pristopil do starejše ženske in jo prepričal, naj od njega kupi jedilni pribor in škatlo s posodo v vrednosti približno 250 evrov. Ženska mu je za plačilo izročila denar, poleg tega pa še več kosov zlatnine.

Po dejanju se je neznanec odpeljal z osebnim vozilom znamke VW Passat temnejše barve. Policisti primer preiskujejo in zbirajo obvestila o storilcu.

Policija opozarja, naj bodo občani zelo previdni pri stikih z neznanci, ki ponujajo izdelke ali storitve v zameno za zlatnino:

ne sprejemajte nepreverjenih ponudb in »menjav«,

neznancev ne spuščajte v stanovanja ali hiše,

bodite posebej pozorni, če so osebe vsiljive ali prepričljive,

neznance imejte ves čas pod nadzorom,

zapomnite si njihov opis, vozilo in registrsko številko.

Če zaznate sumljivo ravnanje, takoj obvestite policijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Policija poudarja, da lahko s samozaščitnim ravnanjem preprečimo številne prevare, še posebej pri starejših, ki so pogosto tarča takšnih goljufij.