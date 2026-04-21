Pazite se takšnih ponudb, nova prevara na Goriškem: prodajal posodo, odnesel zlatnino

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so včeraj ob 19.18 prejeli obvestilo o prevari, ki se je zgodila dan prej okoli poldneva na območju Šempetra pri Gorici. Neznanec je pristopil do starejše ženske in jo prepričal, naj od njega kupi jedilni pribor in škatlo s posodo v vrednosti približno 250 evrov. Ženska mu je za plačilo izročila denar, poleg tega pa še več kosov zlatnine.
Po dejanju se je neznanec odpeljal z osebnim vozilom znamke VW Passat temnejše barve. Policisti primer preiskujejo in zbirajo obvestila o storilcu.
Policija opozarja, naj bodo občani zelo previdni pri stikih z neznanci, ki ponujajo izdelke ali storitve v zameno za zlatnino:
Če zaznate sumljivo ravnanje, takoj obvestite policijo na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200. Policija poudarja, da lahko s samozaščitnim ravnanjem preprečimo številne prevare, še posebej pri starejših, ki so pogosto tarča takšnih goljufij.
