Pazite se žeparjev na polnih avtobusih, to se je zgodilo v prestolnici

Včeraj so policisti Policijske uprave Ljubljana obravnavali dva primera t. i. žeparskih tatvin na avtobusih na območju Šiške. V obeh primerih je neznani storilec oškodovancema iz naramnih torbic ukradel denarnico z vsebino.

V enem primeru je z ukradeno plačilno kartico opravil še dvig denarja na bankomatu. Oškodovanca je skupno oškodoval za približno 1000 evrov. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah kaznivih dejanj drzne tatvine in preverjajo morebitno povezanost dogodkov.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Žeparji izkoriščajo gnečo

Žeparstvo je razširjeno po vsem svetu, še posebej v večjih mestih. Storilci pogosto delujejo v organiziranih skupinah in so izurjeni v različnih zvijačah, s katerimi zamotijo žrtev. Njihov plen so predvsem gotovina, čeki, plačilne kartice in druge listine, redkeje pa nakit, ure ali druge dragocenosti, ki jih ima žrtev pri sebi. Žeparji izkoriščajo gnečo in tesen stik z ljudmi – na primer na železniških postajah, vlakih ali drugih javnih krajih – da neopazno izvedejo tatvino. Pogosto eden od storilcev zamoti žrtev, medtem ko sostorilec ukrade denarnico. Pred takšnimi tatvinami vas lahko varuje le stalna pozornost in zdrava mera nezaupanja do neznancev.

Policija svetuje, da s seboj ne nosite večjih količin gotovine, da ne plačujete z gotovino in da pazite na čeke ter plačilne kartice. Osebno prtljago nosite čim bližje telesu, ročno torbico vedno zaprite in je ne puščajte brez nadzora – v lokalu, čakalnici ali na vlaku. Denarnico in dokumente imejte pri sebi, ne v torbicah ali zunanjih žepih. Izogibajte se gneči, saj storilci izkoriščajo nepazljivost, presenečenje in hitrost. Bodite pozorni tudi na mimovozeče motorje in kolesa.