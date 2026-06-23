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Pedofili prežijo povsod! Na plažah bodite pozorni na fotografiranje

Tudi fotografija, ki jo objavijo starši, se lahko znajde v pedofilskih klepetalnicah.
Otroci naj bodo na dopustniških fotografijah oblečeni. FOTO: Pilin Petunyia/getty Images

Otroci naj bodo na dopustniških fotografijah oblečeni. FOTO: Pilin Petunyia/getty Images

V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z namenom zlorabe. FOTO: Jože Suhadolnik

V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z namenom zlorabe. FOTO: Jože Suhadolnik

Ob sumljivem vedenju neznancev pokličite policijo. FOTO: Leon Vidic

Ob sumljivem vedenju neznancev pokličite policijo. FOTO: Leon Vidic

Otroci naj bodo na dopustniških fotografijah oblečeni. FOTO: Pilin Petunyia/getty Images
V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z namenom zlorabe. FOTO: Jože Suhadolnik
Ob sumljivem vedenju neznancev pokličite policijo. FOTO: Leon Vidic
Ju. P.
 23. 6. 2026 | 07:59
3:34
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Na začetku poletne sezone policisti opozarjajo na nevarnost, na katero marsikdo na počitnicah pozabi. »Poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca so veliko tveganje za otroke tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive ne lovijo školjk in sončnih zahodov, ampak otroke in mladostnike. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je lahko nevarno in tudi kaznivo,« opozarjajo na policiji. Fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah ali celo brez oblačil se namreč lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali celo na neprimernih spletnih straneh, v skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z otrokom z namenom zlorabe.

V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z namenom zlorabe. FOTO: Jože Suhadolnik
V skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z namenom zlorabe. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaznivo

Kazenski zakonik glede tovrstnega početja določa kaznivi dejanji neupravičenega slikovnega snemanja in prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva. Namen je predvsem varovanje mladoletnih pred prikazovanjem, izdelavo in posredovanjem gradiva, ki prikazuje spolno izkoriščanje in spolno zlorabo otrok in drugih posnetkov, s katerimi se občutno poseže v njihovo zasebnost, čeprav fotografije morda niso intimne. »Najboljša preventiva za varnost otrok na plaži ste prav informirani in pozorni starši,« poudarjajo policisti.

Če kdo kaže pretirano zanimanje za vašega otroka ali ga brez vaše vednosti oziroma dovoljenja fotografira, takoj ukrepajte.

Starši, pa tudi ostali odrasli, ki na plaži opazite sumljivo ali čudno vedenje neznancev, imejte otroke vedno na očeh, v vidnem polju. »Če kdo kaže pretirano zanimanje za vašega otroka ali ga brez vaše vednosti oziroma dovoljenja fotografira, takoj ukrepajte. Enako velja, če opazite sumljivo fotografiranje otrok, ki niso vaši,« smo izvedeli. Bodite pozorni na osebe, ki se zadržujejo na krajih, kjer so otroci, čeprav niso v vlogi starša ali skrbnika.

Nekateri so pri svojem početju bolj previdni. Če tako opazite nenavadno premikanje različnih predmetov z namenom zakrivanja fotoaparata ali mobitela, in obračanje teh predmetov v smeri otrok, prav tako ukrepajte, pokličite policijo, opozorite ljudi v bližini, kot so denimo reševalci iz vode. Z otroki se seveda pogovorite o tem, naj takoj poiščejo pomoč pri odraslih, če jih kdo želi fotografirati.

Tudi starši so pri objavljanju fotografij včasih neprevidni. Na družbenih omrežjih se tako pogosto znajdejo fotografije z dopusta, na katerih so včasih otroci pomanjkljivo oblečeni – v kopalkah, spodnjem perilu ali celo brez oblačil. Tudi takšna fotografija ali videoposnetek se lahko namreč hitro znajde na napravah spolnih izkoriščevalcev, ki jo nato lahko naprej delijo ali objavijo v svojih pedofilskih mrežah in forumih.

O pasteh spleta in nevarnostih pogovorov z neznanci se z otroki pogovorite, predvsem pa jim bodite za zgled.

Tako lahko starši nezavedno pedofilom sami ponudijo otrokove fotografije, s katerimi bodo ti lahko trgovali, denimo na temnem spletu, ali pa jim bodo fotografije otroka s plaže ponudile spolno zadovoljitev. O pasteh spleta in nevarnostih pogovorov z neznanci se z otroki pogovorite, predvsem pa jim bodite za zgled. Zaradi svoje zaupljivosti, naivnosti in radovednosti otroci pogosto ne ločijo med dobrimi in nevarnimi stiki niti v realnem niti v spletnem okolju. 

Ob sumljivem vedenju neznancev pokličite policijo. FOTO: Leon Vidic
Ob sumljivem vedenju neznancev pokličite policijo. FOTO: Leon Vidic

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