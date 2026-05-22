Pedofilskemu očimu 17 let zapora: pastorko zlorabljal od devetega leta, pri 12 jo je prvič posilil

NIKOLI SE NI POKESAL ALI OPRAVIČIL

Vrhovno sodišče pravnomočno potrdilo skoraj 17 let zapora.

Dom bi moral biti varno zavetje, prostor, kjer otrok najde ljubezen, toplino in brezpogojno zaščito. Za mladoletno deklico iz osrednje Slovenije pa je bilo življenje med domačimi štirimi stenami pekel, v katerem je glavno vlogo igral človek, ki bi jo moral ščititi – njen očim. Izprijenec je sistematično, brez trohice sramu in obžalovanja, spolno zlorabljal deklico ter jo pahnil v hudo psihično stisko. Njena mati in očim sta zvezo začela leta 2014, komaj dve leti kasneje, pri njenih devetih letih, jo je začel otipavati in ji kazati pornografski material. Čeprav ti zgodnji incidenti sploh niso ...