Za 1. november peljal proti pokopališču, a se ni ustavil: 65-letnik pozitiven na kokain

S PU Koper sporočajo, da so v soboto, 1. novembra 2025, ob 20.30 na Šmarski pri Kopru policisti ustavljali osebni avtomobil, ki se za znake ni zmenil in je peljal naprej proti pokopališču in proti Bertokom, kjer so vozilo ustavili.

»Voznik je najprej skušal pobegniti, vendar se je zatem sam ustavil. 65-letni voznik iz okolice Kopra ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. Hitri test za droge je bil pozitiven na kokain in opiate, strokovni pregled je odklonil. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja in zasega vozila bo zoper kršitelja podan obdolžilni predlog, za vse ostale kršitve pa plačilni nalog (13 kršitev v skupnem znesku 3840 evrov – neupoštevanje znakov, s katerimi je bil ustavljan, odklon strokovnega pregleda, namestitev registrskih tablic, ki mu ne pripadajo, potek veljavnosti prometnega dovoljenja, potek veljavnosti tehničnega pregleda, neizpravnost vozila, neupoštevanje prometne signalizacije, nenadno zaviranje, nepravilen premik z vozilom, nepravilna stran vožnje, neuporaba varnostnega pasu, pri sebi ni imel potrebnih listin in nepravilno razvrščanje pred križiščem),« dodajajo policisti.

Zoper 38-letnega lastnika vozila bo uveden prekrškovni postopek, ker je dal vozilo v uporabo osebi, ki tega vozila ne sme voziti.