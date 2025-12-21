Pes zmrcvaril Marjana in zgrizel pnevmatiki

PRIZNAL POVZROČITEV SPLOŠNE NEVARNOSTI

Kristan Rešetar iz Hrastnika priznal povzročitev splošne nevarnosti. Njegov staffordski terier je napadel sprehajalca in ga hudo ogrizel.

Čeprav je 44-letni Kristan Rešetar iz Hrastnika vse od nesrečnega dogodka 2017., ko je njegov staffordski terier pred domačo hišo podivjal in se zapodil v Marjana V., ki je takrat tam sprehajal hčerkinega psa, vztrajal, da ni kriv povzročitve splošne nevarnosti, si je včeraj premislil. Ob začetku tretje obravnave je tako sporočil, da bo krivdo priznal. S tem je presenetil vse prisotne, tudi zagovornika Roberta Čebularja, ki je pojasnil, da je zanj to novost, in sodnico Kristino Janjac-Otorepec prosil, da se lahko z njim pogovori. Tudi po krajšem pogovoru na hodniku ljubljanskega okrožnega ...