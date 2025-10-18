Pešec nenadoma pritekel na cesto, ni se dobro končalo

Policisti policijske postaje Ptuj so v petek okrog 17. ure obravnavali prometno nesrečo na območju občine Ptuj, v kateri sta se ranila pešec in voznica skuterja.

»Pešec je nenadoma pritekel z dvorišča na cesto, voznica skuterja pa je poskušala preprečiti trčenje v pešca tako, da je sunkovito zavila v levo in pri tem padla po vozišču, vendar trčenja ni mogla preprečiti. Ob trčenju se je pešec hudo telesno poškodoval, voznica skuterja pa se je lahko telesno poškodovala,« so podrobnosti nesreče opisali na Policijski upravi Maribor.