Pešec pravilno prečkal cesto, a ga je zbil avto: z njim je hudo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so bili v soboto, 8. novembra 2025, nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči na Topliški cesti v Novem mestu, kjer je voznica osebnega avtomobila trčila v pešca.

Po prvih ugotovitvah se je 29-letna voznica pri bencinskem servisu vključevala na regionalno cesto in na prehodu za pešce trčila v 51-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto z njene leve strani. Pešec je bil v nesreči hudo poškodovan, reševalci pa so ga na kraju nesreče oskrbeli in prepeljali v bolnišnico.

Policisti še naprej zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine nesreče, ki jo obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi obvestili pristojno tožilstvo.