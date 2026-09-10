Pester dan na Gorenjskem: voznica zbila 76-letnico, tovornjak v zid, 16-letnik bežal policiji

Gorenjski policisti so imeli včeraj polne roke dela. Obravnavali so več prometnih nesreč s poškodovanimi, pa tudi voznike, ki za volan oziroma krmilo sploh ne bi smeli. Med drugim je 38-letna voznica na območju Kranja na prehodu za pešce trčila v 76-letnico.

Nesreča se je zgodila nekaj po 12. uri. Po ugotovitvah kranjskih prometnih policistov voznica peški ni omogočila varnega prečkanja vozišča in je trčila vanjo. 76-letnica je padla in se poškodovala. Zdravstveno osebje ji je pomagalo na kraju, nato pa so jo odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Nekaj pred 14. uro je počilo tudi na območju Koritnega. Tam je 53-letna kolesarka po navedbah policije zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad kolesom, padla in se poškodovala. Reševalci so jo odpeljali v zdravstveno ustanovo, policisti pa so ji izdali plačilni nalog.

Približno ob istem času so škofjeloški policisti na območju Trebije obravnavali še 61-letnega voznika tovornega vozila. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez nasprotno smerno vozišče in trčil v betonski zid. Po prvi pomoči so ga z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Tudi njemu so policisti izdali plačilni nalog.

16-letnik ni ustavil policistom

Dogajanje se ni umirilo niti zvečer. Kranjski prometni policisti so nekaj po 22.30 ustavljali 16-letnega voznika mopeda, vendar njihovih znakov za ustavljanje ni upošteval. Policisti so ugotovili še, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na mopedu pa je uporabljal registrske tablice, ki vozilu niso pripadale. Moped so mu zasegli, proti njemu pa bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog. Nekaj pred 23.30 so kranjski policisti ustavili še 22-letnega voznika osebnega avtomobila. Vozniškega dovoljenja ni imel, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,60 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Avtomobil so mu zasegli.

Tik pred polnočjo so škofjeloški policisti obravnavali še 27-letnega voznika, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Tudi njemu so avtomobil zasegli. Oba voznika čaka nadaljnji postopek pred pristojnim okrajnim sodiščem.