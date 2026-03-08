Pester dan za slovenske gorske reševalce, razlog pa zdrs planinca (FOTO)

Na Facebook strani Gorske reševalne službe Škofja Loka poročajo o dogajanju v soboto in nedeljo. Včerajšnji dan je bil za ekipo petih reševalcev posvečen dežurstvu na območju Soriške planine, saj je tam potekal turnosmučarski festival. Na srečo je dogodek minil brez posebnosti, kar je za reševalce vedno najboljši scenarij – ko njihova prisotnost vliva varnost, a njihova pomoč ni neposredno potrebna. Povsem drugačen ritem pa je prinesla nedelja.

Nedeljska nesreča na Ratitovcu

Ob 12.05 je tišino prekinil poziv na pomoč: na Ratitovcu je planincu med sestopom zdrsnilo, pri čemer se je poškodoval. V akcijo je takoj stopilo sedem reševalcev. Zaradi resnosti situacije je bila aktivirana združena ekipa GRZS in helikopterske nujne medicinske pomoči (HeNMP). Poškodovanca so na kraju nesreče oskrbeli, nato pa je sledil transport. V dolino ga niso prepeljali peš, temveč z vojaškim helikopterjem, ki ga je varno prepeljal na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico Jesenice. Intervencija se je uradno zaključila ob 15. uri.

Gore v teh dneh ponujajo čudovite prizore, a dogodek na Ratitovcu je ponovni opomin, da sta previdnost in primerna oprema pri sestopih ključnega pomena – tudi na poteh, ki jih morda dobro poznamo.