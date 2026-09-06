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PROMETNE NESREČA NA OBMOČJU PU LJ

Pestro na cestah: v Vrhpolju naletno trčenje, na Dobrovi voznik pijan končal v ograji

Na območju Ljubljane in okolice se je v petek in soboto zgodilo več prometnih nesreč.
Na območju Ljubljane in okolice se je v petek in soboto zgodilo več prometnih nesreč. FOTO: Jože Pojbič
Na območju Ljubljane in okolice se je v petek in soboto zgodilo več prometnih nesreč. FOTO: Jože Pojbič
M. U.
 6. 9. 2026 | 08:44
2:38
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Na območju Ljubljane in okolice se je v petek in soboto zgodilo več prometnih nesreč. Policisti so obravnavali naletno trčenje, padec motorista in kolesarja ter voznika, ki je po vožnji pod vplivom alkohola zapeljal s ceste in trčil v ograjo.

V soboto okoli 11. ure se je v Vrhpolju pri Kamniku zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila v naletnem trčenju udeležena voznika osebnih vozil. V nesreči se je lažje poškodovala potnica v enem od vozil. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Kronika v zadnjih 24 urah

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 112 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi poškodbami in šest s hudimi. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 69-krat posredovali na javnih krajih in 28-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so deset kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli osem vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 28 tatvin, 14 povzročitev telesne poškodbe, devet vlomov, devet kaznivih dejanj nasilja v družini, štiri grožnje, tri poškodovanja tuje stvari, eno ponarejanje listin, en rop, ena drzna tatvina in eno kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami.

Že v petek okoli 12. ure je počilo na primorski avtocesti med Logom in Brezovico. Motorist je zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje poškodoval. Tudi v tem primeru policisti vodijo prekrškovni postopek.

Na Dobrovi voznik pijan končal v ograji

Najbolj skrb vzbujajoča nesreča se je zgodila v petek okoli 23.30 na lokalni cesti v naselju Dobrova. Voznik osebnega avtomobila je v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Pri tem se je lažje poškodoval. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,84 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti zoper voznika vodijo prekrškovni postopek.

V petek okoli 11.30 pa se je na Litijski cesti v Ljubljani poškodoval še kolesar. Zaradi neprilagojene hitrosti je padel in utrpel lažje poškodbe. Tudi v tem primeru bodo policisti izvedli ustrezen prekrškovni postopek.

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