Pestro na obali: med kričanjem je moški iz nogavice potegnil nož

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so včeraj malo po 14. uri policisti posredovali v Izoli, kjer sta se sprla 42-letni domačin in 50-letni moški, ki je doma iz Idrije. Slednji je po informacijah te policijske uprave ob prihodu k skupini, v kateri se je nahajal 42-letnik, kričal nanje, med kričanjem pa je 50-letnik iz nogavice potegnil manjši nož.

Dve osebi sta za tem posredovali. 42-letnik in še en moški sta 50-letnika obvladala, mu odvzela nož in počakala na policiste, ki so nož zasegli, so zapisali na koprski policijski upravi in dodali, da bodo zoper 50-letnika policisti napisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje Ogrožanje z nevarnim predmetom.